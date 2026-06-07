Antonelli s'élancera en pole dimanche à 15h à Monaco ATS

Kimi Antonelli (Mercredes) aura l'occasion de creuser un peu plus l'écart en tête du championnat du monde de Formule 1 dimanche. L'Italien s'élancera en effet en pole position du GP de Monaco à 15h.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Cette position de pointe n'offre évidemment aucune garantie. Mais son importance à Monaco est sans égal sur les autres circuits tant les dépassements sont compliqués et rares dans les rues étroites de la Principauté.

Kimi Antonelli (19 ans) s'est d'ailleurs arraché pour décrocher sa quatrième pole en six Grands Prix cette saison. Samedi, il a devancé d'un souffle (43 millièmes de seconde) le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en Q3.

Les monoplaces de l'écurie Ferrari se partageront la deuxième ligne sur la grille de départ. Le Britannique Lewis Hamilton a signé le 3e temps des qualifications, le Monégasque Charles Leclerc réussissant quant à lui le 4e chrono.

Deuxième du championnat du monde à 43 points de son coéquipier, George Russell n'a en revanche pu faire mieux qu'une 6e place dans les qualifications. Le Britannique, qui s'élancera en troisième ligne au côté d'Isack Hadjar (Red Bull), devra donc sortir le grand jeu pour limiter les dégâts dans la lutte pour le titre des pilotes.