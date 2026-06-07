  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 À 19 ans, Antonelli domine encore les qualifications 

ATS

7.6.2026 - 04:01

Antonelli s'élancera en pole dimanche à 15h à Monaco
Antonelli s'élancera en pole dimanche à 15h à Monaco
ATS

Kimi Antonelli (Mercredes) aura l'occasion de creuser un peu plus l'écart en tête du championnat du monde de Formule 1 dimanche. L'Italien s'élancera en effet en pole position du GP de Monaco à 15h.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 04:01

07.06.2026, 08:33

Cette position de pointe n'offre évidemment aucune garantie. Mais son importance à Monaco est sans égal sur les autres circuits tant les dépassements sont compliqués et rares dans les rues étroites de la Principauté.

Kimi Antonelli (19 ans) s'est d'ailleurs arraché pour décrocher sa quatrième pole en six Grands Prix cette saison. Samedi, il a devancé d'un souffle (43 millièmes de seconde) le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en Q3.

Les monoplaces de l'écurie Ferrari se partageront la deuxième ligne sur la grille de départ. Le Britannique Lewis Hamilton a signé le 3e temps des qualifications, le Monégasque Charles Leclerc réussissant quant à lui le 4e chrono.

Deuxième du championnat du monde à 43 points de son coéquipier, George Russell n'a en revanche pu faire mieux qu'une 6e place dans les qualifications. Le Britannique, qui s'élancera en troisième ligne au côté d'Isack Hadjar (Red Bull), devra donc sortir le grand jeu pour limiter les dégâts dans la lutte pour le titre des pilotes.

GP de Monaco. Le virtuose Antonelli rafle la pole dans les rues de Monaco

GP de MonacoLe virtuose Antonelli rafle la pole dans les rues de Monaco

Les plus lus

Vers la fin du sport obligatoire à l'école, milliards suisses investis aux USA, écrémage au SEM
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew
«Ma grand-mère avait vu ce que faisaient les nazis. Pourtant elle a décidé d'adhérer»