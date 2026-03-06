  1. Clients Privés
«Un gros problème» en vue F1 : l’écurie Aston Martin en plein cauchemar avant le coup d’envoi

Nicolas Larchevêque

6.3.2026

Après les problèmes de vibrations causées par le moteur Honda qui pourraient provoquer des lésions nerveuses chez les pilotes, le directeur d'Aston Martin, Adrian Newey, a révélé vendredi que l'écurie ne disposait pas de batterie de rechange pour le GP d'Australie ce week-end.

Les galères s’enchaînent pour Aston Martin et son directeur Adrian Newey.
Les galères s’enchaînent pour Aston Martin et son directeur Adrian Newey.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

06.03.2026, 09:53

06.03.2026, 09:54

Alors que la monoplace de l'Espagnol Fernando Alonso n'a pas pu participer à la première séance d'essais libres vendredi, l'ingénieur britannique a révélé que l'équipe avait connu un nouveau problème de batterie et qu'elle ne disposait déjà plus de pièce de rechange en vue de la première course de la saison.

«Nous manquons de batteries. Il ne nous en reste plus que deux, celles qui se trouvent dans les voitures. Si nous en perdons une, cela posera évidemment un gros problème. Nous devons donc faire très attention à la manière dont nous utilisons les batteries», a expliqué Newey en conférence de presse.

Jeudi, l'ingénieur anglais avait révélé que le nouveau moteur Honda, qui équipe désormais les monoplaces vertes, engendrait des vibrations intolérables pour les pilotes, lesquels pourraient donc devoir s'arrêter au bout de quelques tours de course seulement dimanche.

«Risque de dommages nerveux». Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie

«Risque de dommages nerveux»Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie

«L'unité de puissance (le moteur, ndlr) est la source des vibrations, c'est elle qui les amplifie (...) Ces vibrations provoquent quelques problèmes de fiabilité que nous devons corriger. Mais le problème bien plus important est que ces vibrations finissent par se transmettre jusqu'aux doigts du pilote», avait révélé Newey à la presse.

«Fernando estime qu'il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense, de son côté, qu'il ne peut pas dépasser 15 tours avant d'atteindre ce seuil», avait-t-il ajouté. Avant de conclure: «nous devrons donc très fortement limiter le nombre de tours que nous effectuerons en course tant que nous n'aurons pas identifié la source des vibrations et amélioré la situation à la base».

Le début de saison de l'ambitieuse équipe britannique est décidément cauchemardesque... Après des essais calamiteux à Barcelone puis Bahreïn, l'écurie basée à Silverstone, attendue comme la bonne surprise de 2026 grâce à l'arrivée de Newey, qui a grandement contribué notamment aux six titres mondiaux des constructeurs remportés par Red Bull, enchaîne les déboires et semble dans l'impasse.

GP d’Australie. Oscar Piastri marque son territoire lors des essais libres

GP d’AustralieOscar Piastri marque son territoire lors des essais libres

