Liam Lawson sera le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine au sein de Red Bull, a annoncé l'écurie autrichienne jeudi. Le pilote néo-zélandais remplace Sergio Pérez.

ats

Issu de la filière jeunes pilotes de Red Bull, Lawson (22 ans), qui a pris part aux six dernières courses de la saison 2024 avec l'écurie soeur Racing Bulls, remplacera donc Sergio Pérez, dont le départ a été confirmé mercredi.

«C'est un rêve de toujours pour moi, c'est quelque chose que j'ai voulu et pour lequel j'ai travaillé depuis l'âge de huit ans», a souligné Lawson dans un communiqué, lui qui a fait ses débuts en F1 avec cinq courses disputées en 2023 au sein de l'écurie AlphaTauri, renommée Racing Bulls cette saison.

Selon Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, les deux passages du Néo-Zélandais dans la catégorie reine du sport automobile en 2023 et 2024 «ont démontré qu'il n'est pas seulement capable d'obtenir de bons résultats, mais qu'il est aussi un vrai pilote, qui n'a pas peur de se mêler aux meilleurs et de sortir vainqueur».

«Son arrivée s'inscrit dans la longue tradition de promotion de l'équipe au sein du programme Red Bull Junior et il suit les traces de pilotes vainqueurs de championnats et de courses tels que Sebastian Vettel et, bien sûr, Max Verstappen», a rappelé le Britannique.