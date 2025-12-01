  1. Clients Privés
GP du Qatar Marche arrière chez Red Bull : Antonelli obtient des excuses

ATS

1.12.2025 - 19:14

L'écurie Red Bull a exprimé lundi ses regrets après avoir accusé Antonelli d'avoir laissé passer Norris lors du GP du Qatar. L'accusation a suscité des attaques en ligne contre le pilote italien.

Keystone-SDA

01.12.2025, 19:14

01.12.2025, 19:45

Les propos «suggérant que Kimi Antonelli a délibérément permis à Lando Norris de le dépasser sont clairement incorrects», a admis Red Bull dans un communiqué. «Nous regrettons sincèrement que cela ait amené Kimi à faire l'objet de harcèlement en ligne», a poursuivi l'écurie autrichienne.

Formule 1. «Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Formule 1«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Sur fond d'intense bataille pour le titre de champion du monde, le Britannique Lando Norris (McLaren), leader au classement général, est parvenu après plusieurs tentatives à dépasser Antonelli à l'avant-dernier tour du GP du Qatar. Ce dépassement lui a permis de terminer quatrième et de limiter la casse vis-à-vis du vainqueur, le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen.

Des menaces de mort

A chaud, Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen, avait immédiatement mis en cause le jeune Italien (19 ans). «Je ne sais pas ce qui est arrivé à Antonelli, on dirait qu'il s'est juste arrêté et a laissé passer Norris», avait-il dit à son pilote dans un message audio que tous les téléspectateurs ont pu entendre.

GP du Qatar. Max Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

GP du QatarMax Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

Cette accusation, reprise à son compte par le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko, a suscité des tombereaux d'insultes contre Antonelli sur les réseaux sociaux, plus de dix fois ce «que nous voyons malheureusement chaque dimanche», a dénoncé Mercedes. Selon des médias britanniques, le pilote italien a même fait l'objet de «menaces de mort».

Mercedes a assuré que Lambiase s'était lui-même excusé auprès du directeur de l'équipe, Toto Wolff. Après sa quatrième place au Qatar, Norris abordera la dernière course dimanche à Abou Dhabi, où 25 points seront en jeu, avec 12 unités d'avance sur Verstappen et 16 sur son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.

