L'écurie Red Bull a exprimé lundi ses regrets après avoir accusé Antonelli d'avoir laissé passer Norris lors du GP du Qatar. L'accusation a suscité des attaques en ligne contre le pilote italien.

Keystone-SDA ATS

Les propos «suggérant que Kimi Antonelli a délibérément permis à Lando Norris de le dépasser sont clairement incorrects», a admis Red Bull dans un communiqué. «Nous regrettons sincèrement que cela ait amené Kimi à faire l'objet de harcèlement en ligne», a poursuivi l'écurie autrichienne.

Sur fond d'intense bataille pour le titre de champion du monde, le Britannique Lando Norris (McLaren), leader au classement général, est parvenu après plusieurs tentatives à dépasser Antonelli à l'avant-dernier tour du GP du Qatar. Ce dépassement lui a permis de terminer quatrième et de limiter la casse vis-à-vis du vainqueur, le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen.

Des menaces de mort

A chaud, Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen, avait immédiatement mis en cause le jeune Italien (19 ans). «Je ne sais pas ce qui est arrivé à Antonelli, on dirait qu'il s'est juste arrêté et a laissé passer Norris», avait-il dit à son pilote dans un message audio que tous les téléspectateurs ont pu entendre.

Cette accusation, reprise à son compte par le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko, a suscité des tombereaux d'insultes contre Antonelli sur les réseaux sociaux, plus de dix fois ce «que nous voyons malheureusement chaque dimanche», a dénoncé Mercedes. Selon des médias britanniques, le pilote italien a même fait l'objet de «menaces de mort».

Mercedes a assuré que Lambiase s'était lui-même excusé auprès du directeur de l'équipe, Toto Wolff. Après sa quatrième place au Qatar, Norris abordera la dernière course dimanche à Abou Dhabi, où 25 points seront en jeu, avec 12 unités d'avance sur Verstappen et 16 sur son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.