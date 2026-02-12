L'Espagnol Fermin Aldeguer, qui s'est fracturé le fémur gauche début janvier lors d'un entraînement en Espagne, manquera les derniers tests de pré-saison. Il sera aussi absent pour le premier Grand Prix de l'année en Thaïlande, a indiqué son écurie, Ducati-Gresini.

Keystone-SDA ATS

«La convalescence de Fermin Aldeguer avance rapidement, mais pas suffisamment pour qu'il soit en Thaïlande. L'Espagnol ne sera pas présent au test de Buriram, ni à la première course de la saison», a expliqué l'équipe italienne.

C'est le pilote de réserve italien de Ducati, Michele Pirro, qui remplacera Aldeguer (20 ans) en Asie, a précisé Gresini.