GP d’Italie Ferrari en mission rédemption chez elle à Monza

ATS

4.9.2025 - 16:24

Ferrari tentera ce weekend en Italie de tourner la page d'un Grand Prix des Pays-Bas cauchemardesque. Le leader au championnat de Formule 1 Oscar Piastri a, lui, pris une belle option dans la course au titre après les déboires de son rival et coéquipier chez McLaren Lando Norris.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc brilleront-ils sur les terres de Ferrari ?
Lewis Hamilton et Charles Leclerc brilleront-ils sur les terres de Ferrari ?
IMAGO/ZUMA Press
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.09.2025, 16:24

Zéro pointé. La Scuderia est repartie bredouille des Pays-Bas dimanche dernier, la faute à l'abandon de ses deux pilotes qui avaient pourtant montré qu'ils «avaient le rythme nécessaire pour performer», a regretté le patron des «rouges» Frédéric Vasseur.

Alors qu'ils se battaient pour le Top 5, le septuple champion britannique Lewis Hamilton a été le premier à jeter l'éponge, victime d'une sortie de piste, suivi plus tard par le Monégasque Charles Leclerc, accroché lui par l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hongrie. «Vous auriez dû m'écouter...» - La colère de Charles Leclerc envers Ferrari

GP de Hongrie«Vous auriez dû m'écouter...» - La colère de Charles Leclerc envers Ferrari

Ce double abandon a été un coup dur pour l'écurie italienne, deuxième au championnat constructeurs, qui a perdu du terrain au général face à Mercedes, troisième. Seuls 12 points séparent actuellement les deux équipes.

Dans le «Temple de la vitesse», surnom donné au légendaire circuit de Monza, Ferrari pourra compter ce week-end sur ses très nombreux tifosi – «une incroyable source de motivation», selon Vasseur – pour se remettre en selle. Avec l'espoir de faire revivre l'«allegria» de la victoire de Leclerc l'an dernier.

«Cette saison, nous sommes davantage compétitifs, a encore insisté le patron français, mais avec un peloton aussi serré (derrière McLaren), nous devons être irréprochables.»

GP de Hongrie. Les mots durs de Lewis Hamilton : «Ferrari devrait changer de pilote...»

GP de HongrieLes mots durs de Lewis Hamilton : «Ferrari devrait changer de pilote...»

«Sir Lewis» attend toujours de goûter à la joie de son premier podium en GP en rouge. La manche italienne serait l'occasion idéale pour débloquer son compteur, même si le champion sera pénalisé de cinq places sur la grille dimanche pour avoir enfreint le règlement sur la vitesse lors du GP des Pays-Bas.

«Tout peut changer très rapidement»

Pour l'heure, l'«allegria» est nettement du côté de McLaren, qui compte déjà 12 victoires en GP sur 15 possibles. Aux avant-postes depuis la première course de la saison, son duo Oscar Piastri-Lando Norris ne cesse d'écoeurer la concurrence.

A neuf épreuves de la fin, et avant de quitter l'Europe pour l'Asie, les deux pilotes «papaye» sont séparés de 34 points quand le meilleur des autres, le quadruple champion en titre Max Verstappen (Red Bull), est déjà à 104 points du leader Piastri... Une avance qui paraît irrattrapable vu la dynamique des forces.

Formule 1. Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

Formule 1Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

Norris a cependant perdu gros dimanche aux Pays-Bas: victime d'un problème sur son châssis dans les derniers tours du GP, le Britannique a dû abandonner alors qu'il était deuxième derrière son équipier australien. Cet abandon pourrait constituer un tournant dans la course au titre qui semble de toute évidence promis à un pilote McLaren.

Interrogé dimanche sur ses chances de décrocher une première couronne en F1, Piastri a préféré tempérer: «Je ne dirais pas que mon avance est très confortable, il reste encore beaucoup à faire (...), et tout peut changer très rapidement comme on a pu le constater».

Archive sur le même thème

Quand la F1 passait par la Suisse

Quand la F1 passait par la Suisse

Entre 1950 et 1954, la Suisse a accueilli la Formule 1 sur l’un des circuits les plus dangereux d’Europe. Retour sur l’épopée du Bremgartenring, les drames, l’interdiction… et le rêve d’un retour.

13.06.2025

