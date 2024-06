Ferrari contre Porsche et Toyota: le combat de titans annoncé pour ce week-end aux 24 Heures du Mans tient toutes ses promesses, mais le tenant du titre Ferrari s'est montré le plus malin et le plus fort dans les premières heures.

Au pointage de 22h00, après six heures de course, la Ferrari no 83 était en tête devant la Porsche no 5 à une cinquantaine de secondes et la Toyota no 8 (dont Sébastien Buemi est l'un des pilotes) cinq secondes derrière. Suivaient une deuxième Ferrari et deux autres Porsche.

Mais treize voitures étaient encore dans le même tour, signe que le plateau Hypercar – la catégorie reine – est désormais d'une incroyable densité. L'éventuelle sortie d'une voiture de sécurité, qui permet le regroupement de toutes les voitures dans le même tour, pourrait donc complètement relancer la course quasiment à partir de zéro pendant la nuit.

Sur les 23 Hypercars au départ, représentant neuf constructeurs différents, 21 étaient encore en piste à 22h00. Les deux Alpine engagées dans l'élite ont dû abandonner à moins d'une heure d'intervalle, visiblement victimes toutes les deux d'un problème moteur.

