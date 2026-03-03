  1. Clients Privés
Guerre au Moyen-Orient Courses menacées ? L’incertitude plane sur la Formule 1

ATS

3.3.2026 - 09:18

Mohammed Ben Sulayem a assuré que «la sécurité et le bien-être» des acteurs de la F1 dicteraient le calendrier des prochains Grands Prix. L'incertitude règne sur ceux prévus en avril au Moyen-Orient.

Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem suit de près la situation au Moyen-Orient.
Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem suit de près la situation au Moyen-Orient.
IMAGO/Eibner
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.03.2026, 09:18

03.03.2026, 10:27

«Dans ce moment d'incertitude, nous espérons le calme et un retour rapide à la stabilité. Le dialogue et la protection des civils doivent rester la priorité», a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

«Nous sommes en contact permanent avec nos clubs affiliés (à la FIA, NDLR), les promoteurs de championnats, les équipes et nos collègues sur le terrain, tout en suivant de près et en responsabilité les évolutions» du conflit, a ajouté l'ancien pilote de rallye émirati.

«La sécurité et le bien-être guideront nos décisions quant aux prochaines courses des Championnats du monde d'endurance et de Formule 1», a-t-il insisté. La saison d'endurance (WEC) doit débuter fin mars au Qatar.

Course assurée en Australie

Pour le premier Grand Prix de F1 de la saison, dimanche en Australie, la guerre en Iran a provoqué de très nombreuses difficultés d'acheminement du personnel à Melbourne en raison de la fermeture d'espaces aériens entre l'Europe et l'Australie. Mais la course n'est pas menacée, a assuré son organisateur.

Chaos dans le ciel du Golfe. La Formule 1 face à un casse-tête logistique pour gagner l'Australie

Chaos dans le ciel du GolfeLa Formule 1 face à un casse-tête logistique pour gagner l'Australie

Les courses suivantes en Chine (13-15 mars) et au Japon (27-29 mars) ne sont pas non plus menacées. Celles de Bahreïn (10-12 avril) et d'Arabie saoudite (17-19 avril) sont par contre en suspens. Les deux pays ont été touchés par des frappes de représailles de Téhéran. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le conflit en Iran et dans la région pourrait durer plus longtemps qu'initialement prévu.

Sur le même thème

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Le pilote vaudois de Formule E donne son avis sur la nouvelle saison de F1, qui débute en Australie. Toujours impliqué dans l'évolution des monoplaces Red Bull, le Suisse voit tout de même Ferrari comme outsider.

02.03.2026

