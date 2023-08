L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté en patron le Grand Prix d'Autriche, dixième manche de la saison de MotoGP, dimanche sur le Red Bull Ring.

Le champion du monde en titre, impérial tout au long du week-end où il a réalisé le triplé pole position/succès en sprint/victoire en course, a devancé comme la veille le pilote sud-africain Brad Binder (KTM), tandis que l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) s'est adjugé la troisième place.

Bagnaia, qui a décroché la 16e victoire de sa carrière dans la catégorie reine, la cinquième en dix Grands Prix cette année, s'échappe encore un peu plus en tête du classement provisoire du championnat du monde puisqu'il possède désormais 62 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), septième dimanche, et 69 sur Bezzecchi.

«Sincèrement, je m'attendais à avoir plus de rythme, mais les conditions étaient difficiles pour tout le monde. On a réussi à trouver notre rythme ensuite pour faire les chronos que l'on espérait et tout s'est bien passé. je suis vraiment ravi», a déclaré le Turinois.

Parti en tête, l'Italien de 26 ans n'a jamais lâché les commandes de la course et s'est imposé sans trembler avec plus de cinq secondes d'avance. Il reste désormais sur trois victoires et deux places de dauphin lors des cinq derniers Grands Prix et semble intouchable dans la lutte pour le titre mondial.