Formule 1 Gasly prolonge chez Alpine jusqu'à fin 2028

ATS

6.9.2025 - 12:08

Pierre Gasly a prolongé son contrat chez Alpine jusqu'à la fin de la saison 2028, a annoncé samedi l'écurie franco-britannique de Formule 1. Le Français avait rejoint l'équipe en 2023.

Keystone-SDA

06.09.2025, 12:08

06.09.2025, 12:43

Cet accord «renforce la conviction d'Alpine selon laquelle Pierre est le pilote qui va mener l'écurie dans la nouvelle ère réglementaire en 2026 et au-delà», a écrit Alpine dans un communiqué publié en marge du Grand Prix d'Italie disputé à Monza.

Gasly, qui a débuté en F1 en 2017 au sein de l'écurie Toro Rosso (devenue AlphaTauri puis Racing Bulls), a disputé 168 Grands Prix au total. Il a remporté une victoire en 2020 à Monza, la première d'un pilote français en F1 depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco.

Si la présence du Normand de 29 ans est assurée sur la grille l'an prochain, celle de son coéquipier Franco Colapinto n'est en revanche pas garantie, la faute à son manque de performance.

