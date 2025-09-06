Pierre Gasly a prolongé son contrat chez Alpine jusqu'à la fin de la saison 2028, a annoncé samedi l'écurie franco-britannique de Formule 1. Le Français avait rejoint l'équipe en 2023.

Reaffirming his commitment. Our Frenchman signs a long-term deal with the team 🩷💙 pic.twitter.com/H6hdk64ZZr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Keystone-SDA ATS

Cet accord «renforce la conviction d'Alpine selon laquelle Pierre est le pilote qui va mener l'écurie dans la nouvelle ère réglementaire en 2026 et au-delà», a écrit Alpine dans un communiqué publié en marge du Grand Prix d'Italie disputé à Monza.

Gasly, qui a débuté en F1 en 2017 au sein de l'écurie Toro Rosso (devenue AlphaTauri puis Racing Bulls), a disputé 168 Grands Prix au total. Il a remporté une victoire en 2020 à Monza, la première d'un pilote français en F1 depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco.

Si la présence du Normand de 29 ans est assurée sur la grille l'an prochain, celle de son coéquipier Franco Colapinto n'est en revanche pas garantie, la faute à son manque de performance.