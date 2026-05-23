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GP du Canada Russell sera en tête de la grille à Montréal

ATS

23.5.2026 - 23:25

Le Britannique George Russell, au volant d'une Mercedes, partira dimanche en pole position du Grand Prix du Canada. Il a devancé son coéquipier italien Kimi Antonelli samedi lors des qualifications.

Keystone-SDA

23.05.2026, 23:25

23.05.2026, 23:45

Les deux McLaren du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et de l'Australien Oscar Piastri, s'élanceront de la 2e ligne. La Ferrari de Lewis Hamilton partira en P5, suivie de la Red Bull de Max Verstappen.

GP du Canada. Russell gagne un sprint marqué par des manœuvres musclées

GP du CanadaRussell gagne un sprint marqué par des manœuvres musclées

George Russell, qui a remporté le sprint samedi, sera donc le favori naturel du Grand Prix dont le départ sera donné à 22h00, heure suisse. Il visera une deuxième victoire après celle obtenue en ouverture à Melbourne. Son jeune coéquipier Antonelli avait remporté les trois GP suivants à Shanghai, Suzuka et Miami.

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