  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d'Azerbaïdjan Verstappen en patron fait trembler les McLaren

ATS

21.9.2025 - 14:42

Parti de la pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Néerlandais a fêté le 67e succès de sa carrière en formule 1.

Keystone-SDA

21.09.2025, 14:42

21.09.2025, 15:34

Verstappen n'a pas été menacé durant cette course menée du début à la fin. Il a pu aller signer un quatrième succès en 2025. Le quadruple champion du monde a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams-Mercedes), qui a apporté à son équipe un premier podium cette saison.

GP d'Azerbaïdjan. Accidents à foison en F1 dans des qualifications chaotiques !

GP d'AzerbaïdjanAccidents à foison en F1 dans des qualifications chaotiques !

Ce week-end a été le pire de l'exercice pour les McLaren-Mercedes. Leader du championnat du monde, l'Australien Oscar Piastri est parti à la faute dès le 1er tour, comme déjà samedi lors des qualifications. Son coéquipier anglais Lando Norris n'a pas pu beaucoup en profiter, car il n'a pu faire mieux que septième. Son retard sur Piastri se monte donc à 25 points, alors que Verstappen pointe à 69 longueurs.

Verstappen très heureux

«Le week-end a été incroyable pour nous. Tout a bien fonctionné en course avec les deux trains de pneus, on avait de l'air propre. Ce n'est jamais facile ici avec le vent, car la voiture bouge beaucoup. Je suis très heureux de cette performance», a déclaré Verstappen.

Malade cette fin de semaine, Russell a vu le drapeau à damier avec soulagement. «Je me sentais heureusement un peu mieux que vendredi et samedi. Mais je me réjouis de me reposer. Je suis très content de ce résultat», a déclaré le Britannique.

Formule 1. «C'est toujours mon rêve» - Max Verstappen réaffirme sa fidélité à Red Bull

Formule 1«C'est toujours mon rêve» - Max Verstappen réaffirme sa fidélité à Red Bull

Carlos Sainz était sans doute le pilote le plus heureux sur le podium, son premier chez Williams. «Honnêtement, j'ai de la peine à décrire mes émotions. C'est encore mieux que mon premier podium en carrière. On s'est battu avec acharnement depuis le début de la saison et on a prouvé aujourd'hui qu'on avait la vitesse», a jubilé l'Espagnol.

Le rookie italien Kimi Antonelli (Mercedes) a fini au pied du podium devant le surprenant Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls-Honda). Les Ferrari ont connu une nouvelle course décevante: Lewis Hamilton a fini huitième juste devant Charles Leclerc.

Les Sauber-Ferrari sont revenues bredouilles de Bakou. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) ne sont pas parvenus à se hisser dans les points.

Les plus lus

«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump
Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»
Sous le Jet de Genève, l'équipage suisse superbe troisième !
Placées en maison de retraite, trois nonnes s’échappent et retrouvent leur couvent
Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland
Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine