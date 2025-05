Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais, qui a pris la tête peu après le départ, a signé sa 65e victoire en formule 1.

VICTOIRE DE VERSTAPPEN À IMOLA ! 🏆



Il devance Norris, Piastri et Hamilton !



Albon termine 5e devant Leclerc et Isack Hadjar marque les 2 points de la 9e place ! 👏 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZfLPgmwTfu — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 18, 2025

Keystone-SDA ATS

Verstappen s'est imposé pour la quatrième fois consécutive sur l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari d'Imola, après 2021, 2022 et 2024. L'épreuve avait été annulée en 2023 en raison des intempéries. Le quadruple champion du monde a aussi fêté son deuxième succès en 2025.

Il a devancé les McLaren-Mercedes de l'Anglais Lando Norris (à 6''109) et de l'Australien Oscar Piastri (à 12''956), lequel a vite perdu le bénéfice de sa pole position. Freinant un peu trop tôt, comme il l'a admis après la course, il a en effet été dépassé par Verstappen dès le deuxième virage et n'a pas pu garder son sillage ensuite.

Victoire symbolique

Même l'entrée en piste de la safety car au 46e des 63 tours n'a pas menacé le Néerlandais, qui a pourtant vu sa confortable avance être réduite à néant. Il a toutefois repris ses distances dès le restart à la fin du 53e tour pour aller cueillir une victoire symbolique le jour du 400e Grand Prix de l'histoire du team Red Bull.

«Une fois en tête, la voiture était excellente et j'ai pu bien gérer les pneus. Nous avons eu un très bon rythme aujourd'hui. Je suis très fier de toute l'équipe, cela a été une semaine très importante», a déclaré le vainqueur.

Au championnat du monde, Piastri reste leader avec 146 points. Il précède Norris (133) et Verstappen (124) avant la prochaine course, prévue dans une semaine dans les rues étroites de Monaco.

Ferrari relève un peu la tête

Très décevantes samedi lors des qualifications, les Ferrari ont repris des couleurs en course. Lewis Hamilton a terminé quatrième, signant son meilleur résultat de la saison. Son coéquipier Charles Leclerc a pris la sixième place derrière la surprenante Williams-Mercedes du Thaïlandais Alexander Albon.

Les Sauber-Ferrari ont fini hors des points. L'Allemand Nico Hülkenberg (12e) et le Brésilien Gabriel Bortoleto (18e) ont été incapables de se hisser dans le top 10.

