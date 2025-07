Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. L'Australien a devancé son coéquipier anglais Lando Norris et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Monsieur Oscar Piastri 🫡



8e victoire en carrière pour l'Australien, et un nouveau doublé pour McLaren ! 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/4o86St0H3F — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 27, 2025

Keystone-SDA ATS

Après une attente de 1h20 en raison de la pluie qui avait détrempé le circuit, le départ a enfin été donné derrière la voiture de sécurité. Celle-ci est rentrée après quatre tours, permettant à la course de démarrer pour de bon. Piastri a dépassé Norris, auteur de la pole position, peu après et a progressivement pris le large.

LE DÉPASSEMENT DE PIASTRI 🤯



🟢 La course est enfin lancée à Spa, et l'Australien passe tout de suite en tête !#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/yQbwgxFabc — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 27, 2025

Ce succès, son sixième de la saison et le huitième de sa carrière, permet au pilote australien de désormais compter 16 points d'avance sur Norris au championnat. Le titre ne devrait pas échapper à l'un des deux coéquipiers chez McLaren, qui ont signé déjà leur sixième doublé en 2025.

Départ décisif

«Je savais que ma meilleure chance de gagner la course serait dès le départ. J'ai fait une bonne sortie du premier virage et bien passé Eau Rouge, ce qui m'a permis de dépasser Lando. Après, on a bien géré la suite même si les pneus se sont un peu dégradés sur les cinq ou six derniers tours», a déclaré le vainqueur.

Lando Norris s'est montré beau perdant. «Oscar a fait un excellent job. Rien d'autre à ajouter. Son départ a été meilleur et il a mérité sa victoire aujourd'hui», a dit l'Anglais.

Leclerc meilleur du reste

Derrière les deux dominateurs de la saison, Leclerc s'est assuré la troisième marche du podium. Il a résisté en première partie de course aux attaques de Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui a dû se contenter du quatrième rang devant George Russell (Mercedes). Parti des stands en 18e position, Lewis Hamilton (Ferrari) a effectué une belle remontée qui lui a permis de terminer septième.

Le jeune Brésilien Gabriel Bortoleto a apporté deux points bienvenus à l'équipe Sauber-Ferrari au terme d'une bonne course. Le vétéran allemand Nico Hülkenberg a lui fini douzième.