Antonelli (à droite) et Russell partageront la 1re ligne sur la grille à Shanghai ATS

Mercedes espère bien poursuivre sur sa lancée dimanche lors du GP de Chine, dont le départ est prévu à 8h heure suisse.

Keystone-SDA ATS

Les Flèches d'Argent, qui ont signé le doublé en ouverture de saison, squattent encore une fois la première ligne sur la grille de départ.

Devancé par George Russell tant dans les qualifications du GP d'Australie que dans celles du sprint à Shanghai, Kimi Antonelli a cette fois-ci pu prendre le meilleur sur son coéquipier. L'Italien (20 ans en août) est ainsi devenu le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1.

Le prodige ne deviendra toutefois pas le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix dans la catégorie reine du sport automobile. Ce record restera la propriété de Max Verstappen, qui n'avait pas encore 19 ans lorsqu'il avait triomphé pour la première fois en F1.

Vainqueur tant à Melbourne que lors du sprint samedi en Chine, George Russell entend cependant bien garder la main. Le Britannique, «scotché» sur la piste en raison d'un problème de moteur en début de troisième partie des qualifications du GP, a limité la casse en signant le 2e temps sur son unique tour chronométré.

La deuxième ligne sur la grille sera occupée par les Ferrari de Lewis Hamilton (3e) et de Charles Leclerc (4e). Les McLaren d'Oscar Piastri (5e) et du champion du monde en titre Lando Norris (6e) se partageront la troisième ligne. Décidément à la peine en ce début de saison, Max Verstappen (Red Bull/8e) partira de la quatrième ligne.