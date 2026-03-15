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GP de Chine A 19 ans, Kimi Antonelli devient le 2e plus jeune vainqueur en F1

ATS

15.3.2026 - 09:46

L'Italien de 19 ans Kimi Antonelli a remporté dimanche son premier Grand Prix de F1 en Chine. Il a devancé son coéquipier chez Mercedes George Russell et le Britannique Lewis Hamilton sur Ferrari.

Keystone-SDA

15.03.2026, 09:46

15.03.2026, 10:29

Antonelli devient ainsi le second plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline reine du sport automobile après avoir été le plus jeune «poleman» en F1 puisqu'il est parti dimanche en première position sur la grille de départ à Shanghai, devant Russell.

Le record du plus jeune vainqueur appartient au Néerlandais Max Verstappen, qui avait remporté à 18 ans et 228 jours le Grand Prix d'Espagne en 2016, avec Red Bull. Dimanche, le quadruple champion du monde a abandonné.

«Merci beaucoup à mon équipe, qui m'a permis d'accomplir ce rêve. Je suis ravi car j'avais dit hier que je voulais ramener l'Italie au sommet», a déclaré le vainqueur en larmes dans ses premiers mots d'après-course.

L'Italien devient le premier pilote de son pays à s'imposer en F1 depuis Giancarlo Fisichella au Grand Prix de Malaisie en...2006 qui est justement l'année de naissance d'Antonelli.

Le pilote Mercedes a construit sa première victoire de main de maître sur une course de 56 tours riche en dépassements et en abandons.

Les Ferrari d'Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc se sont livré une incroyable bataille en course, le Britannique montant sur son premier podium depuis qu'il a rejoint la Scuderia en 2025 et Leclerc finissant 4e.

En revanche, les deux monoplaces McLaren-Mercedes du Britannique Lando Norris, champion du monde en titre, et de l'Australien Oscar Piastri, n'ont pas pu prendre le départ du Grand Prix de Chine et sont restées dans leur garage dimanche matin en raison de problèmes mécaniques et électriques.

GP de Chine. Les McLaren de Norris et Piastri n'ont pas pris le départ !

GP de ChineLes McLaren de Norris et Piastri n'ont pas pris le départ !

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