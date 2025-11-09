Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté un Grand Prix de Sao Paulo animé à Interlagos. Le Britannique a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à trois courses de la fin.

Keystone-SDA ATS

Déjà vainqueur du sprint samedi, Norris a vraiment connu un week-end idéal au Brésil. Il s'est imposé devant Kimi Antonelli (Mercedes/à 10''388), qui a résisté jusqu'au bout au retour de Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 10''750), parti de la pitlane et auteur d'une remontée aussi spectaculaire qu'inattendue.

Ce succès, le onzième de sa carrière et le septième cette année, permis à Lando Norris d'augmenter son avance au championnat. Son coéquipier et rival Oscar Piastri, éliminé dans le sprint, n'a fini que cinquième dimanche. Il a été pénalisé (10'') pour avoir causé une collision au 6e tour et se retrouve à 24 points du leader. Verstappen accuse pour sa part 49 longueurs de retard.

Tout peut changer très vite

Le vainqueur a manifesté sa joie légitime. «J'ai poussé tout au long de la course, qui a été fantastique. C'est super de gagner ici au Brésil. Les fans et le circuit sont fantastiques», a-t-il déclaré. Le Britannique n'a pas voulu trop se projeter en ce qui concerne le championnat. «Le chemin n'est plus très long, mais tout peut changer très vite. Je dois juste maintenir ma concentration sur moi-même, ignorer tout le reste et aller à fond.»

Le rookie Kimi Antonelli a vécu le meilleur week-end de sa carrière, avec une deuxième place tant en sprint que lors de la course dominicale. Il a impressionné en ne craquant pas sur la fin quand Verstappen est revenu dans son sillage.

Course à oublier pour Ferrari

L'équipe Sauber-Ferrari a inscrit 2 points grâce à Nico Hülkenberg (9e). Le Brésilien Gabriel Bortoleto a été éliminé dès le 1er tour.

Trois courses restent à disputer. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Las Vegas avant les rendez-vous au Qatar (30 novembre) et à Abu Dhabi (7 décembre).