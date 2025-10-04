George Russell très à l'aise dans les rues de Singapour ATS

George Russell (Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP de Singapour. Il aura Max Verstappen (Red Bull-Honda) à ses côtés en première ligne pour la course dominicale.

Keystone-SDA ATS

Impressionnant en Q3, Russell a signé avec autorité la septième pole de sa carrière en formule 1. Il a tourné en 1'29''158 et a devancé Verstappen de 0''182.

La deuxième ligne sera composée par le leader du championnat Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''366) et Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''379). Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0'428) et Lewis Hamilton (Ferrari/à 0''530) se partageront la troisième ligne.

Une seule Sauber-Ferrari a réussi à s'extraire de Q1, celle de Nico Hülkenberg. L'Allemand partira en 11e position et pourra donc envisager de terminer dans les points dimanche. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto s'élancera pour sa part du 16e rang.