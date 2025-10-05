  1. Clients Privés
GP de Singapour George Russell souverain, ambiance crispée chez McLaren 

ATS

5.10.2025 - 15:49

Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour de manière souveraine. L'Anglais a célébré le cinquième succès de sa carrière en formule 1.

Keystone-SDA

05.10.2025, 15:49

05.10.2025, 17:30

Russell s'était déjà imposé cette année à Montréal lors du GP du Canada, sur un circuit aux mêmes caractéristiques. Il a dominé la course d'un bout à l'autre, ne cédant le commandement que lors de son unique changement de pneus.

Le pilote britannique était évidemment aux anges. «Si j'avais dû faire une liste des courses de la saison où on serait dans le coup, Singapour aurait sans doute été tout en bas! Il va falloir analyser ces prochains jours pourquoi la performance a été si bonne. J'espère qu'on pourra rééditer cela durant le reste de la saison», a déclaré Russell, dont le jeune coéquipier italien Kimi Antonelli a fini cinquième.

L'ambiance se crispe

Le vainqueur a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri. Celui-ci a conservé la tête du championnat avec 22 points d'avance sur Norris et 63 sur Verstappen alors que six courses restent au programme.

Le premier virage a fait parler: Norris a dépassé de manière virile son équipier Piastri, qui n'a pas apprécié la manoeuvre. Des échanges tendus par radio avec l'équipe ont suivi. L'ambiance semble se crisper entre les deux pilotes à mesure que la fin de saison approche...

Déjà le titre constructeurs pour McLaren

Une décision est déjà tombée: McLaren s'est assuré le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive et la dixième de l'histoire. Ferrari, avec seize titres, reste la seule écurie à compter davantage de couronnes.

Mais cette année, la Scuderia est loin de pouvoir jouer les premiers rôles. Dans la ville-Etat, Charles Leclerc (6e) et Lewis Hamilton (8e) n'ont jamais pu se mêler à la lutte pour le podium.

Singapour n'a pas été favorable pour l'écurie suisse Sauber-Ferrari, dont les deux pilotes ont fini loin des meilleurs: Gabriel Bortoleto s'est classé 17e et Nico Hülkenberg 20e et dernier d'une épreuve qui n'a connu aucun abandon.

