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MotoGP Déterminé et tenace, Marc Marquez décroche le sprint

ATS

21.3.2026 - 20:59

Marc Marquez (Ducati) a remporté le sprint du Grand Prix du Brésil à Goiânia. Le champion du monde espagnol a pris la tête au 13e des 15 tours.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:59

21.03.2026, 21:36

Parti de la pole position, l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46) a longuement mené avant de devoir laisser passer Marquez sur la fin. Il a bien tenté de s'accrocher, mais le numéro 93 tenait son os. Il a conservé 0''213 d'avance sur la ligne. Le podium a été complété par l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), battu de 3''587.

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Le départ du sprint avait été retardé de près d'une heure et demie afin d'effectuer des réparations d'urgence sur la piste. Un trou s'était formé en raison sans doute d'un mouvement de terrain consécutif aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Goiânia ces derniers jours.

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