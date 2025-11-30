Vainqueur dimanche du Grand Prix du Qatar, le Néerlandais Max Verstappen reste contre toute attente dans la course au titre mondial face à ses deux derniers rivaux pour la couronne. Le Britannique Lando Norris et son équipier australien Oscar Piastri doivent payer la stratégie de leur équipe McLaren.

Keystone-SDA ATS

Il n'avait pas d'autre choix que celui de gagner. Sous les milliers de spots et de lumières entourant le tracé de Lusail le champion en titre Verstappen peut savourer la «course incroyable» qu'il a menée - et qui lui permet de conserver ses espoirs d'un cinquième sacre mondial dans l'élite.

Le titre se décidera lors de l'ultime rendez-vous de la saison, dimanche prochain à Abou Dhabi, comme pour la dernière fois en 2021, où Verstappen avait gagné son duel - et sa première couronne en F1 - face à la légende Lewis Hamilton.

Un match à trois

Sauf que sur le tracé Yas Marina, c'est bien un match à trois qui se jouera - du jamais depuis 2010, quand l'Allemand Sebastian Vettel avait décroché le titre au nez et à la barbe de ses trois derniers concurrents encore en lice pour le titre.

Seulement quatrième du GP, Norris avait une première balle de match ce dimanche pour un premier sacre en catégorie reine à 26 ans. Au championnat, l'Anglais ne compte plus que 12 points d'avance sur Verstappen et 16 sur Piastri, deuxième du GP - tandis que 25 restent à prendre à Abou Dhabi.

Parti en pole position, Piastri savait que sa performance lors des qualifications était de bon augure sur un circuit où doubler peut s'avérer plus difficile qu'ailleurs. Si l'Australien n'a jamais été inquiété en début de course, derrière lui Norris s'est d'emblée fait surprendre par le quadruple tenant du titre Verstappen, qui s'élançait de la troisième place sur la grille.

Erreur stratégique de McLaren

Mais à la faveur d'une neutralisation de la course après un accrochage entre l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et le Français Pierre Gasly (Alpine) au 7e tour, le Britannique a facilement récupéré sa position de départ. Et pour cause: McLaren a été la seule équipe à ne pas rappeler ses pilotes pour changer de gommes.

Un choix stratégique qui a finalement coûté cher à l'écurie championne du monde car ce weekend, les équipes devaient composer une nouvelle règle limitant chaque train de pneus à 25 tours maximum pour des raisons de sécurité, rendant ainsi obligatoire au moins deux arrêts aux stands puisque la course compte 57 tours.

Devant la légende serbe du tennis Novak Djokovic, cette stratégie ratée de McLaren a fait les affaires de Verstappen, qui devait absolument gagner pour rester dans la course au sacre. «On a fait le bon choix», a salué le pilote Red Bull, qui a remporté au Qatar sa 70e victoire en F1.