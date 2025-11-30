  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP du Qatar Max Verstappen s'impose, tout se jouera à Abou Dhabi !

ATS

30.11.2025 - 18:35

Vainqueur dimanche du Grand Prix du Qatar, le Néerlandais Max Verstappen reste contre toute attente dans la course au titre mondial face à ses deux derniers rivaux pour la couronne. Le Britannique Lando Norris et son équipier australien Oscar Piastri doivent payer la stratégie de leur équipe McLaren.

Keystone-SDA

30.11.2025, 18:35

30.11.2025, 20:08

Il n'avait pas d'autre choix que celui de gagner. Sous les milliers de spots et de lumières entourant le tracé de Lusail le champion en titre Verstappen peut savourer la «course incroyable» qu'il a menée - et qui lui permet de conserver ses espoirs d'un cinquième sacre mondial dans l'élite.

Le titre se décidera lors de l'ultime rendez-vous de la saison, dimanche prochain à Abou Dhabi, comme pour la dernière fois en 2021, où Verstappen avait gagné son duel - et sa première couronne en F1 - face à la légende Lewis Hamilton.

Un match à trois

Sauf que sur le tracé Yas Marina, c'est bien un match à trois qui se jouera - du jamais depuis 2010, quand l'Allemand Sebastian Vettel avait décroché le titre au nez et à la barbe de ses trois derniers concurrents encore en lice pour le titre.

Seulement quatrième du GP, Norris avait une première balle de match ce dimanche pour un premier sacre en catégorie reine à 26 ans. Au championnat, l'Anglais ne compte plus que 12 points d'avance sur Verstappen et 16 sur Piastri, deuxième du GP - tandis que 25 restent à prendre à Abou Dhabi.

Parti en pole position, Piastri savait que sa performance lors des qualifications était de bon augure sur un circuit où doubler peut s'avérer plus difficile qu'ailleurs. Si l'Australien n'a jamais été inquiété en début de course, derrière lui Norris s'est d'emblée fait surprendre par le quadruple tenant du titre Verstappen, qui s'élançait de la troisième place sur la grille.

GP du Qatar. Lando Norris sacré champion du monde de F1 dimanche si...

GP du QatarLando Norris sacré champion du monde de F1 dimanche si...

Erreur stratégique de McLaren

Mais à la faveur d'une neutralisation de la course après un accrochage entre l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et le Français Pierre Gasly (Alpine) au 7e tour, le Britannique a facilement récupéré sa position de départ. Et pour cause: McLaren a été la seule équipe à ne pas rappeler ses pilotes pour changer de gommes.

Un choix stratégique qui a finalement coûté cher à l'écurie championne du monde car ce weekend, les équipes devaient composer une nouvelle règle limitant chaque train de pneus à 25 tours maximum pour des raisons de sécurité, rendant ainsi obligatoire au moins deux arrêts aux stands puisque la course compte 57 tours.

Devant la légende serbe du tennis Novak Djokovic, cette stratégie ratée de McLaren a fait les affaires de Verstappen, qui devait absolument gagner pour rester dans la course au sacre. «On a fait le bon choix», a salué le pilote Red Bull, qui a remporté au Qatar sa 70e victoire en F1.

Les plus lus

«C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»
Mikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»
La coprésidente du PS Mattea Meyer annonce une pause dans sa carrière
Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse
Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»
Nouveau succès de prestige : le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes