Le Jurassien Grégoire Saucy (26 ans) a rejoint le McLaren Driver Development Programme, a indiqué l'écurie britannique. Il courra cette année en European Le Mans Series et en IMSA avec le team United Autosports.

Keystone-SDA ATS

«Je suis vraiment excité de rejoindre ce programme qui offre un important soutien et de nombreuses possibilités pour que je poursuive mon développement dans tous les aspects utiles pour être un pilote», a réagi le Suisse.

Dirigé par Alessandro Alunni Bravi, ce programme concerne dix pilotes dont le Mexicain Pato O'Ward (26 ans), vainqueur de neuf courses IndyCar et 2e du championnat 2025. La jeune Finlandaise Ella Häkkinen (15 ans), fille du double champion du monde de formule 1 Mika Häkkinen, fait également partie de ce groupe.