La Formule 1 rêve en grand pour ses 75 ans: les dix écuries du championnat présenteront conjointement les couleurs de leurs monoplaces 2025 lors d'une soirée inédite organisée mardi à Londres, en présence des pilotes. Parmi ceux-ci, Lewis Hamilton est très attendu pour sa première apparition publique officielle avec Ferrari.

Lewis Hamilton est très attendu pour sa première apparition publique officielle avec Ferrari. KEYSTONE

Keystone-SDA, AFP ATS

Quelque 15'000 fans réunis dans l'immense O2 Arena de la capitale britannique, des invités «très spéciaux» et la promesse d'une cérémonie «spectaculaire» diffusée en direct sur les réseaux sociaux et les chaînes de ses diffuseurs: pour rapprocher les fans du sport, la F1 a choisi pour la première fois d'inaugurer en grande pompe sa saison.

Mardi soir, après un passage sur le tapis rouge, les équipes lèveront tour à tour – et à leur guise – le voile sur leur voiture 2025, le temps de quelques minutes, entourées par leurs pilotes. Si peu de détails ont filtré jusqu'à présent, elles ne devraient toutefois dévoiler sur scène qu'une livrée, et non les monoplaces qu'elles étrenneront sur les 24 tracés au calendrier.

Plusieurs d'entre elles prévoient de montrer leur «vraie» voiture lors d'événements distincts, à l'instar de Williams ou McLaren qui l'ont déjà fait, en conservant le secret de leurs livrées. Ces dernières années, les constructeurs présentaient leurs bolides de manière indépendante, et pour beaucoup en ligne.

«Ce show est une fantastique occasion pour les fans de tout âge de découvrir de près l'incroyable spectacle qu'est la Formule 1», se félicitait en novembre le patron de la F1, Stefano Domenicali.

Cette F1 nouvelle génération, promue par le groupe américain Liberty Media, détenteur des droits commerciaux depuis 2017, est redevenue tendance et veut désormais s'adresser à un public plus féminin et plus jeune.

Grand chambardement sur la grille

Plus tôt dans la journée de mardi, neuf des équipes défileront devant la presse pour une séance de questions-réponses. Seule Ferrari, qui sera bien présente à la soirée de lancement le soir même, manquera à l'appel.

La Scuderia sera pourtant au centre de toutes les conversations avec son septuple champion du monde Lewis Hamilton, arrivé le mois dernier à Maranello, siège historique de la marque italienne, après douze saisons chez Mercedes.

Considéré comme le «transfert du siècle», l'arrivée de Sir Lewis au sein de la légendaire écurie, au côté du populaire monégasque Charles Leclerc, éclipserait presque le grand chambardement que connaît la grille de F1 cette année.

Seule deux écuries conservent la même paire de pilotes: McLaren avec le vice-champion en titre britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri, et Aston Martin avec l'Espagnol Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll, fils du propriétaire.

Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen garde son baquet chez Red Bull mais fera désormais équipe avec le Néo-Zélandais Liam Lawson, ancien pilote Racing Bulls, l'écurie soeur de l'équipe autrichienne.

Le Français Pierre Gasly entamera sa troisième saison avec Alpine, qui accueille un nouveau pilote, l'Australien Jack Doohan, en remplacement d'un autre Français, Esteban Ocon, parti chez Haas. Comme cinq autres rookies cette année, Isack Hadjar fera ses débuts à temps plein dans la catégorie reine du sport auto, avec Racing Bulls.

Les 20 pilotes sont attendus pour les traditionnels essais de pré-saison à Bahreïn du 26 au 28 février avant le premier Grand Prix, en Australie le 16 mars.