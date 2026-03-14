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Guerre au Moyen-Orient F1 : les GP du Bahreïn et d’Arabie saoudite passent à la trappe

ATS

14.3.2026 - 23:16

Les Grands Prix de F1 du Bahreïn et d'Arabie saoudite, prévus en avril, ont été annulés. Ceci en raison de la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Les Grands Prix de F1 du Bahreïn (photo) et d'Arabie saoudite ont été annulés.
Les Grands Prix de F1 du Bahreïn (photo) et d'Arabie saoudite ont été annulés.
IMAGO/Michael Potts

Keystone-SDA

14.03.2026, 23:16

14.03.2026, 23:18

«On a confirmé qu'après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix du Bahreïn et d'Arabie saoudite n'auront pas lieu en avril», a écrit dans un communiqué l'organisation mondiale qui chapeaute les disciplines du sport automobile, dont la très prospère F1.

Les essais, qualifications et courses de Formule 1 dans ces deux pays arabes du Golfe, régulièrement ciblés depuis fin février par des frappes de l'Iran, devaient avoir lieu les 10-12 avril et 17-19 avril et ne seront pas remplacés par d'autres Grands Prix.

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