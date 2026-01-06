  1. Clients Privés
Dakar 2026 Le classement général en auto chamboulé après la 3e étape

ATS

6.1.2026 - 18:19

L'Américain Mitch Guthrie (Ford) a remporté la 3e étape du Dakar 2026 en Arabie saoudite. Il a devancé le Tchèque Martin Prokop et le Sud-Africain Guy Botterill (Toyota), et a pris du même coup la tête d'un classement général chamboulé.

L'Américain Mitch Guthrie a remporté la 3e étape du Dakar 2026 en Arabie saoudite.
L'Américain Mitch Guthrie a remporté la 3e étape du Dakar 2026 en Arabie saoudite.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.01.2026, 18:19

Alors que le Qatari Nasser Al Attiyah (Dacia) était leader du général au départ d'AlUla, il a dégringolé à la 10e place (à 11'39) au terme de 421 kilomètres de spéciale arrivant également à AlUla. Les cinq premières voitures du général sont désormais toutes des Ford avec le pilote privé Martin Prokop à la deuxième place à seulement 26 secondes, le Suédois Mattias Ekstrom à 1'08 et les Espagnols Carlos Sainz et Nani Roma à respectivement 3'34 et 4'02.

Dakar 2026. Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

Dakar 2026Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

Le Français Sébastien Loeb (Dacia), toujours en quête d'un sacre pour sa dixième participation au Dakar, a terminé 24e de l'étape. Il pointe à la 12e place du général à 16'50 du nouveau leader.

Sur deux roues, l'Espagnol Tosha Schareina s'est imposé. Honda a réalisé un doublé avec une 2e place pour l'Américain Ricky Brabec, devant l'Australien Daniel Sanders (KTM), tenant du titre et qui garde la tête du classement général avec 1'07 d'avance sur Brabec et 1'13 sur Schareina.

