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Rallye du Kenya Hécatombe pour Toyota : la boue a eu raison des trois premiers !

ATS

14.3.2026 - 12:28

Le Rallye Safari du Kenya, troisième manche du championnat du monde WRC, a été marqué samedi par une véritable hécatombe pour l'écurie Toyota. Les trois premiers du classement provisoire, Oliver Solberg, Sébastien Ogier et Elfyn Evans, ont tous abandonné.

Oliver Solberg et ses coéquipiers chez Toyota ont dû abandonner à cause de la boue.
Oliver Solberg et ses coéquipiers chez Toyota ont dû abandonner à cause de la boue.
IMAGO/PsnewZ
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.03.2026, 12:28

En raison de la boue omniprésente sur les pistes kényanes qui s'immisce dans les mécaniques des Yaris GR Rally1, la marque japonaise, qui écrasait jusqu'ici ses concurrentes, a annoncé le retrait jusqu'à dimanche de ses trois équipages de tête.

«La dernière épreuve spéciale était très boueuse et difficile et la boue est entrée par le moteur et a cassé les alternateurs des deux voitures» de Solberg et d'Ogier, a déclaré le directeur adjoint de Toyota Gazoo Racing, Juha Kankkunen, au micro du site officiel WRC.

Leur coéquipier britannique Elfyn Evans, prétendant au titre mondial et vainqueur du Rallye de Suède en février, avait dû abandonner juste avant, évoquant selon Kankkunen des «conditions vraiment dures».

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