Le rêve s'est enfin réalisé pour Lewis Hamilton ! Un an et demi après son arrivée chez Ferrari, le Britannique a décroché une touchante première victoire avec la Scuderia à l'issue d'une course parfaite, dimanche lors du GP de Catalogne de F1.

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Lewis still has a safe pair of hands 🙌#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/fWqPY4cUsp — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Anglais de 41 ans avait beau être septuple champion et compter 105 victoires en Grands Prix avant son récital dimanche, il était ému et heureux comme un gamin quand il a remporté son premier succès en rouge.

A peine la ligne franchie dans un vacarme assourdissant et devant une tribune en liesse, Hamilton s'est pris la tête dans les mains, comme s'il ne croyait pas à la superbe victoire qu'il venait d'obtenir.

«Vous m'avez aidé a réaliser ce rêve, merci à tous pour votre travail, je suis si fier de vous, a-t-il lancé à la radio à son équipe, des sanglots dans la voix. Merci à ma famille, je vous aime. Et merci aux fans de me rappeler qui je suis, je n'aurais pas pu le faire sans vous, grazie.»

Les célébrations se sont ensuite poursuivies lorsqu'il est sorti de son baquet et a couru se jeter dans les bras des membres de son équipe présents dans le parc fermé.

Lors de sa première déclaration, l'Anglais, qui avait traversé des premiers mois difficiles après avoir rejoint la légendaire écurie italienne, n'a eu de cesse de remercier son équipe pour son soutien indéfectible.

Cette victoire, inattendue malgré sa deuxième place sur la grille de départ tant Mercedes semblait intouchable depuis le début de la saison avec six victoires en six GP, occupe une place à part dans le coeur du septuple champion du monde.

Comme Schumacher

«Chaque victoire est spéciale d'une certaine façon, mais celle-là est vraiment particulière, car je regardais Ferrari obtenir tous ces succès quand j'étais petit et je rêvais de faire pareil. Tout le monde mérite tellement cette victoire car on a travaillé si dur pour y parvenir. J'espère que c'est la première d'une longue liste. Forza Ferrari», a lancé le Britannique.

Clin d'oeil du destin, son illustre prédécesseur allemand Michael Schumacher, lui aussi sacré sept fois champion du monde de F1 dont cinq avec Ferrari, avait décroché sa première victoire avec la Scuderia à Montmelo il y a tout juste 30 ans.

«C'est la première page de notre belle histoire avec Ferrari. Quand j'ai vu Michael gagner ici, je me disais ‹qu'est-ce que ça peut faire d'être assis dans cette voiture?›. Gagner ici avec cette combinaison rouge, dans cette voiture rouge, entendre ces fans fantastiques chanter l'hymne italien...c'est vraiment incroyable», a savouré Hamilton.

L'Anglais a par ailleurs chaudement salué Frédéric Vasseur, qui n'a pas été épargné par les médias italiens depuis 18 mois: «Fred a permis que cela puisse se produire et je lui en serai toujours reconnaissant. La saison dernière a été très dure pour lui, il a dû gérer mon arrivée et en même temps faire tourner cette énorme organisation, c'était beaucoup de travail pour lui. Mais il a toujours été là pour moi, m'a toujours écouté et soutenu.»

Revenu à 41 points de l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat qui a abandonné en fin de course en raison d'un problème mécanique, Hamilton peut-il viser plus haut et se prendre à rêver d'une huitième couronne, comme l'espèrent ses bouillants tifosi?

«La saison est encore longue, il faut prendre les courses les unes après les autres, bien travailler pour les préparer au mieux. Mais on va continuer de pousser», a affirmé le Britannique.

En forme depuis le début de saison, Ferrari, qui dispose d'une monoplace très fiable, a toutefois du retard sur Mercedes. Mais l'écurie allemande a enregistré un deuxième abandon en trois courses et commence à douter. Avec encore 15 courses à disputer, la bagarre ne fait que commencer!