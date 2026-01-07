  1. Clients Privés
Dakar 2026 Du changement en tête et abandon du tenant du titre

ATS

7.1.2026 - 13:47

Le Sud-Africain Henk Lategan s'est montré impérial pour remporter mercredi la quatrième étape du Dakar 2026, première journée de l'étape marathon. Le pilote Toyota prend ainsi la tête du classement général.

Henk Lategan s'est montré impérial pour remporter mercredi la quatrième étape du Dakar 2026.
Henk Lategan s'est montré impérial pour remporter mercredi la quatrième étape du Dakar 2026.
IMAGO/PsnewZ
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.01.2026, 13:47

Lategan a bouclé les 451 kilomètres de spéciale en 4h47'08, après être parti en 23e position, et a devancé le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) de plus de sept minutes à l'arrivée. Les Goczal père et fils, Marek et Eryk, ont pris les troisième et quatrième places du jour, à respectivement 14 et 17 minutes de Lategan sur leur Toyota.

Le Français Sébastien Loeb (Dacia) a limité les dégâts en prenant la cinquième place à 17'54 devant... le troisième membre de la famille Goczal, Michal (à 19'53.). Au classement général, Henk Lategan et son copilote Brett Cummings devancent Al-Attiyah de 3'55 et la Ford de Mattias Ekstrom de 13 minutes.

Dakar 2026. Le classement général en auto chamboulé après la 3e étape

Dakar 2026Le classement général en auto chamboulé après la 3e étape

Le grand perdant de cette journée a été le tenant du titre, le Saoudien Yazeed Al Rahji, qui a dû abandonner à mi-course, trahi par sa mécanique sur sa Toyota Hilux.

Particularité de cette étape, elle constituait la première partie d'un «marathon-refuge»: les pilotes font escale mercredi soir sur un bivouac minimaliste, à l'ancienne, sans possibilités d'effectuer de grosses réparations et ne bénéficieront donc d'aucune assistance technique avant de repartir jeudi. La cinquième étape mène les pilotes du bivouac vers Hail avec 372 km de spéciale.

Schareina gagne à nouveau

En moto, l'Espagnol Tosha Schareina a pris la tête au général en remportant sa deuxième victoire consécutive. Honda réalise même un triplé avec Ricky Brabec deuxième et Skyler Howes troisième.

Schareina, qui s'est imposé alors qu'il ouvrait la piste, a pris la tête au général dans le même temps exactement que Brabec. Mais comme l'Espagnol s'est imposé mercredi, c'est lui qui occupe officiellement la selle de leader du classement.

A l'issue des 417 kilomètres d'une spéciale très serrée, Schareina (4h31'56) a devancé Brabec, lauréat en 2024, de 6 secondes et Howes de 10 secondes. Daniel Sanders (KTM), cinquième de l'étape, occupe la troisième place au général, à 1'24 des leaders.

Dakar 2026. Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

Dakar 2026Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

