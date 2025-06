Huit pilotes suisses disputeront ce week-end les 24 Heures du Mans, dont le départ sera donné samedi à 16h00 par Roger Federer. Parmi eux, Sébastien Buemi (Toyota GR10) espère lutter pour la victoire.

Sébastien Buemi s'est imposé à quatre reprises au Mans, la dernière fois ici en 2022. IMAGO/PanoramiC

Keystone-SDA, par Laurent Wirz ATS

Le Vaudois disputera la mythique course d'endurance pour la quatorzième fois de sa carrière. Il s'est imposé à quatre reprises (2018, 2019, 2020, 2022) avec la marque japonaise dont il défend les couleurs en WEC depuis 2013.

«Le Mans est clairement la course la plus importante de la saison pour nous et c'est un plaisir de venir ici. Il y a un mélange d'émotions spéciales avec cette épreuve. Aussi un peu de stress, d'excitation et de détermination de bien faire. L'équipe a travaillé très dur depuis de longs mois pour nous donner le maximum de chances de bien faire», a-t-il déclaré sur le site de son équipe.

Buemi (36 ans) partagera le volant de la Toyota no 8 avec le Néo-Zélandais Brendon Hartley et le Japonais Ryo Hirakawa. L'an passé, le trio avait fini au cinquième rang.

Dans la catégorie Hypercar – riche de 21 voitures –, le Seelandais Neel Jani (41 ans), vainqueur au Mans en 2016, pilotera une Porsche 963 du team Proton Competition. Il aura comme coéquipiers le Chilien Nicolas Pino et l'Argentin Nicolas Varrone. Né à Zurich, l'Italo-Suisse Raffaele Marciello (30 ans) conduira l'une des deux BMW M Hybrid V8 du team WRT avec le Belge Dries Vanthoor et le Danois Kevin Magnussen.

Delétraz ambitieux

En LMP2, 17 bolides Oreca 07-Gibson identiques prendront le départ. Le Genevois Louis Delétraz (28 ans) portera les couleurs de l'équipe AO by TF avec les Américains PJ Hyett et Dane Cameron. Delétraz s'est souvent illustré au Mans, finissant deux fois deuxième de la catégorie (2022, 2023). En 2024, il avait signé la pole position en LMP2. Delétraz espère bien que cette année sera la bonne pour lui.

Un autre Genevois, Mathias Bêche (38 ans), roulera dans la même catégorie pour le TDS Racing. Il partagera le volant avec l'Américain Rodrigo Sales et le Français Clément Novalak.

Le peloton des LMGT3 sera le plus fourni avec 24 voitures. Le Jurassien Grégoire Saucy (25 ans) pilotera une McLaren 720S de l'équipe United Autosports. Ses coéquipiers seront le Britannique James Cottingham et le Français Sébastien Baud.

Trio 100% féminin

La Bernoise Rahel Frey (39 ans) disputera l'épreuve pour la huitième fois. Elle fera partie d'un trio féminin complété par la Française Célia Martin et la Belge Sarah Bovy au volant d'une Porsche 911 GT3R du team Iron Dames.

Enfin, le milliardaire grison Thomas Flohr (65 ans) sera au départ pour la neuvième fois. Il partagera le cockpit d'une Ferrari 296 de l'équipe Vista AF Corse avec les Italiens Francesco Castellacci et Davide Rigon.

