George Russell (Mercedes) a accusé jeudi Max Verstappen (Red Bull), qui s'en était pris à lui le week-end dernier au Qatar, de l'avoir menacé de le percuter volontairement.

🗣️ « Je ne le respecte plus »



AFP Nicolas Larchevêque

«Je trouve tout cela assez ironique, étant donné que samedi soir, il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre ‘(ma) putain de tête à l'envers et dans le mur’», a-t-il déclaré dans le paddock du circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi, où on l'interrogeait sur les reproches que lui a publiquement adressés le pilote néerlandais le week-end dernier.

«Vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max. On ne peut pas remettre en question ses qualités de pilote, mais il est incapable de supporter l'adversité à chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté», a ajouté le Britannique à l'approche du 24e et dernier Grand Prix de la saison.

La brouille entre les deux pilotes remonte au Grand Prix du Qatar, le week-end dernier, où le Néerlandais, qui s'était adjugé la pole position, n'a pas apprécié d'avoir été pénalisé d'une place sur la grille de départ après intervention des commissaires de course en faveur de Russell.

Le pilote Mercedes disait avoir été gêné par Verstappen lors des essais qualificatifs du samedi. Après sa victoire le lendemain, le quadruple champion du monde s'était dit «surpris et déçu» par l'attitude de Russell lors de leur audition dans le bureau des commissaires de course.

«Je respecte beaucoup de pilotes, mais hier (samedi), j'ai complètement perdu mon respect pour lui», avait-il lancé à la télévision néerlandaise. «Il peut aller se faire voir, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui», avait-il ajouté.

«Verstappen se croit au-dessus des lois»

Verstappen a créé la polémique à plusieurs reprises cette saison par des manoeuvres très agressives envers ses concurrents, notamment sur Lando Norris (McLaren), qu'il a percuté en juin en Autriche, avant de le pousser deux fois en dehors de la piste au Mexique en octobre.

«On peut dépasser les bornes en faisant une légère erreur d'appréciation, mais aller jusqu'à dire que l'on va délibérément percuter quelqu'un et lui mettre la tête à l'envers, c'est dépasser les bornes», a déploré Russell devant des journalistes. «Nous avons un homme qui est au sommet de son sport et qui se croit au-dessus des lois, et je ne pense pas que ce soit normal», a-t-il conclu.

De son côté, Verstappen a reproché jeudi à Russell d'avoir «menti» et de lui «planter des couteaux dans le dos».