«Il n'avait rien à faire là» - Un spectateur russe percuté par une voiture

Un spectateur a été percuté par une voiture vendredi matin lors de la 1ere étape du Dakar-2024 au départ de la spéciale entre Al-Ula et Al-Henakiyah, a-t-on appris auprès de l'organisation.

Lors du Dakar-2016, Lionel Baud avait percuté et tué un spectateur bolivien (image d’illustration). IMAGO/PanoramiC

Selon le patron du Dakar David Castera, il s'agit d'un spectateur Russe qui se trouvait au milieu de la piste au départ de la partie chronométrée de l'étape du rallye-raid.

«Quand la première voiture est arrivée, il a paniqué, il est parti en courant à droite à gauche , il a été tapé sur une jambe. Il avait une fracture ouverte tibia-péroné et donc on a dû l'évacuer», a précisé vendredi soir David Castera. Selon lui, le spectateur se trouvait dans le secteur balisé par les rubalises. «Il avait déjà été sorti deux fois. Il n'avait rien à faire là», a indiqué M. Castera. Le pilote français Lionel Baud (Toyota), qui conduisait la voiture avec sa fille, a fait demi-tour pour demander l'intervention des secours avant de repartir.

Le blessé a d'abord été transporté à l'hôpital d'Al-Ula et a ensuite été transféré à celui de Médine pour subir «une opération, mettre les broches sur la jambe», a ajouté Castera. La spéciale pour les autos a été interrompue pendant 51 minutes, le temps de transporter le spectateur par hélicoptère.

Lors du Dakar-2016 en Amérique du Sud, Lionel Baud avait percuté et tué un spectateur bolivien de 63 ans sur la piste d'une spéciale du rallye. Quelques jours plus tard, un camion d'assistance du Dakar remorquant la voiture du pilote français a été heurté par un camion semi-remorque de transport de marchandise. Six véhicules ont été endommagés lors de cette collision, qui a coûté la vie au conducteur argentin d'une voiture.