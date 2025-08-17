  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Imbattable, Marc Marquez continue d’imposer sa loi

ATS

17.8.2025 - 15:08

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.

Keystone-SDA

17.08.2025, 15:08

17.08.2025, 15:16

Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.

L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.

Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.

Dettwiler toujours sans point

En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
Sensation dès le 1er tour : Lugano humilié et sorti par une D3 !
Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne
La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin