Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico. Il déloge ainsi son coéquipier australien Oscar Piastri de la tête du championnat du monde alors qu'il reste quatre courses.

Parti en pole position sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, le Britannique de McLaren a écrasé la concurrence. Il s'est imposé devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), tandis que Piastri a fini 5e, derrière le surprenant Oliver Bearman (Haas).

Norris, qui a battu son voisin de garage pour le cinquième week-end consécutif, a pris les rênes du classement avec 357 points, Piastri suit à une longueur et Verstappen (321 pts) reste en embuscade alors qu'il reste encore quatre Grands Prix et deux courses sprint à disputer cette saison, soit un maximum de 116 points à glaner.

«Il fallait rester bien concentré au début et après, la course a été plutôt linéaire. Bon départ, bon premier tour et j'ai pu creuser l'écart. L'ambiance était incroyable, c'est vraiment fantastique de gagner pour la première fois ici. Maintenant, on va prendre les week-ends les uns après les autres», a savouré Norris.

Verstappen reste dans la course

Verstappen, qui restait sur trois victoires et une deuxième place, a fait mieux que limiter la casse alors qu'il s'était montré très pessimiste samedi après les qualifications. Parti cinquième sur la grille, il a réussi à décrocher un podium qui lui permet de rester dans la course au titre malgré des premiers tours chaotiques.

Alors qu'il pointait à 40 points de la tête du championnat en arrivant au Mexique, «Mad Max» en repart avec 36 points de retard sur Norris, le nouveau leader. Il a donc grappillé quatre unités à l'issue d'un week-end pourtant difficile pour lui.

Bearman fait fort

La grosse surprise de la journée a été la quatrième place du rookie Oliver Bearman (Haas). Parti au neuvième rang, le Britannique s'est montré brillant lors des premiers tours pour se faufiler dans le peloton et aller décrocher le meilleur résultat de sa carrière.

Il a par ailleurs égalé le meilleur classement jamais obtenu par l'écurie américaine en Grand Prix, imitant la performance du Français Sébastien Grosjean en Autriche en 2018. Les Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli et du Britannique George Russell ont pris les sixième et septième places derrière Piastri.

Le Top 10 est complété par le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari), parti troisième mais qui a payé cher une pénalité de dix secondes pour avoir coupé un virage, le Français Esteban Ocon (Haas) et le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari).