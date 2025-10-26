  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Intraitable, Lando Norris s’adjuge le GP du Mexique

ATS

26.10.2025 - 22:52

Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico. Il déloge ainsi son coéquipier australien Oscar Piastri de la tête du championnat du monde alors qu'il reste quatre courses.

Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico.
Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 22:52

26.10.2025, 23:23

Parti en pole position sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, le Britannique de McLaren a écrasé la concurrence. Il s'est imposé devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), tandis que Piastri a fini 5e, derrière le surprenant Oliver Bearman (Haas).

Norris, qui a battu son voisin de garage pour le cinquième week-end consécutif, a pris les rênes du classement avec 357 points, Piastri suit à une longueur et Verstappen (321 pts) reste en embuscade alors qu'il reste encore quatre Grands Prix et deux courses sprint à disputer cette saison, soit un maximum de 116 points à glaner.

«Il fallait rester bien concentré au début et après, la course a été plutôt linéaire. Bon départ, bon premier tour et j'ai pu creuser l'écart. L'ambiance était incroyable, c'est vraiment fantastique de gagner pour la première fois ici. Maintenant, on va prendre les week-ends les uns après les autres», a savouré Norris.

Verstappen reste dans la course

Verstappen, qui restait sur trois victoires et une deuxième place, a fait mieux que limiter la casse alors qu'il s'était montré très pessimiste samedi après les qualifications. Parti cinquième sur la grille, il a réussi à décrocher un podium qui lui permet de rester dans la course au titre malgré des premiers tours chaotiques.

Alors qu'il pointait à 40 points de la tête du championnat en arrivant au Mexique, «Mad Max» en repart avec 36 points de retard sur Norris, le nouveau leader. Il a donc grappillé quatre unités à l'issue d'un week-end pourtant difficile pour lui.

Max Verstappen fataliste. «Je dois juste rester à l'écart des problèmes»

Max Verstappen fataliste«Je dois juste rester à l'écart des problèmes»

Bearman fait fort

La grosse surprise de la journée a été la quatrième place du rookie Oliver Bearman (Haas). Parti au neuvième rang, le Britannique s'est montré brillant lors des premiers tours pour se faufiler dans le peloton et aller décrocher le meilleur résultat de sa carrière.

Il a par ailleurs égalé le meilleur classement jamais obtenu par l'écurie américaine en Grand Prix, imitant la performance du Français Sébastien Grosjean en Autriche en 2018. Les Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli et du Britannique George Russell ont pris les sixième et septième places derrière Piastri.

Le Top 10 est complété par le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari), parti troisième mais qui a payé cher une pénalité de dix secondes pour avoir coupé un virage, le Français Esteban Ocon (Haas) et le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari).

GP des Etats-Unis. Le duel fratricide entre les pilotes McLaren s’intensifie

GP des Etats-UnisLe duel fratricide entre les pilotes McLaren s’intensifie

Les plus lus

Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"
Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano
Un avion de la Lufthansa fait demi-tour à cause d'un émeutier
Charles III pousse son frère Andrew vers la sortie de Royal Lodge
«Les gens criaient, c’était horrible» - Un rallye automobile vire au drame !
Odermatt contre Schwarz : retour d'un vieux duel mémorable