Contraint à l'abandon dimanche lors du Grand Prix du Qatar de Formule 1, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) a fait part de sa frustration après avoir été victime d'une crevaison en toute fin de course alors qu'il était dans le Top 10.

🗣️“Une voiture en plastique“



Hadjar frustré après sa crevaison à seulement deux tours de la fin 😔#QatarGP #F1 pic.twitter.com/su4cQMywYC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 30, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«A dix tours de l'arrivée, j'ai commencé à voir l'aileron avant gauche beaucoup vibrer, alors j'ai fait de mon mieux pour éviter les vibreurs. Malheureusement, il s'est cassé, provoquant une crevaison et endommageant la voiture», a expliqué le pilote de 21 ans.

Parti sixième sur la grille de départ, Hadjar repart du Qatar «très énervé» et aussi «un peu déçu de [lui]-même». «J'ai tout simplement raté la procédure de départ, je n'ai pas fait du bon travail, c'est tout», a-t-il dit devant les journalistes présents sur le circuit de Lusail.

«Après, contre les problèmes de fiabilité, je ne peux rien faire, a-t-il encore dit, donc ça ne me dérange pas vraiment, c'est juste dommage de perdre autant de points comme ça».

Actuellement 10e du championnat avec 51 points, Hadjar - arrivé en F1 cette année- a inscrit des points lors de neuf des 23 GP qu'il a disputés et a même décroché une troisième place fin août aux Pays-Bas, devenant le plus jeune français à monter sur un podium de F1.

Ces performances font du pilote Racing Bulls le favori pour piloter la deuxième Red Bull aux côtés du champion du monde en titre Max Verstappen l'an prochain.