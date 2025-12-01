  1. Clients Privés
GP du Qatar Isack Hadjar frustré après son abandon : «Voiture en plastique»

Clara Francey

1.12.2025

Contraint à l'abandon dimanche lors du Grand Prix du Qatar de Formule 1, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) a fait part de sa frustration après avoir été victime d'une crevaison en toute fin de course alors qu'il était dans le Top 10.

Agence France-Presse

01.12.2025, 09:25

«A dix tours de l'arrivée, j'ai commencé à voir l'aileron avant gauche beaucoup vibrer, alors j'ai fait de mon mieux pour éviter les vibreurs. Malheureusement, il s'est cassé, provoquant une crevaison et endommageant la voiture», a expliqué le pilote de 21 ans.

GP du Qatar. Max Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

GP du QatarMax Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

Parti sixième sur la grille de départ, Hadjar repart du Qatar «très énervé» et aussi «un peu déçu de [lui]-même». «J'ai tout simplement raté la procédure de départ, je n'ai pas fait du bon travail, c'est tout», a-t-il dit devant les journalistes présents sur le circuit de Lusail.

«Après, contre les problèmes de fiabilité, je ne peux rien faire, a-t-il encore dit, donc ça ne me dérange pas vraiment, c'est juste dommage de perdre autant de points comme ça».

Actuellement 10e du championnat avec 51 points, Hadjar - arrivé en F1 cette année- a inscrit des points lors de neuf des 23 GP qu'il a disputés et a même décroché une troisième place fin août aux Pays-Bas, devenant le plus jeune français à monter sur un podium de F1.

Formule 1. «J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Formule 1«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Ces performances font du pilote Racing Bulls le favori pour piloter la deuxième Red Bull aux côtés du champion du monde en titre Max Verstappen l'an prochain.

