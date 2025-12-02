  1. Clients Privés
Formule 1 Un nouveau coéquipier pour Max Verstappen chez Red Bull en 2026

ATS

2.12.2025 - 16:22

Max Verstappen héritera d'un nouveau coéquipier la saison prochaine en formule 1. Le Français Isack Hadjar (21 ans) a en effet été promu chez Red Bull-Honda pour 2026.

Isack Hadjar a été promu chez Red Bull-Honda pour 2026.
Isack Hadjar a été promu chez Red Bull-Honda pour 2026.
IMAGO/Eibner

Keystone-SDA

02.12.2025, 16:22

Hadjar effectue avec brio sa première saison en F1 avec Racing Bulls-Honda. Il occupe le 10e rang du championnat du monde avec 51 points et a fêté un premier podium en finissant troisième aux Pays-Bas. Sa promotion aux côtés du quadruple champion du monde néerlandais ne constitue dès lors pas une surprise.

Formule 1. «J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Formule 1«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Avec un matériel a priori moins performant, il a éclipsé le Japonais Yuki Tsunoda, 15e avec 33 points au volant de la deuxième Red Bull-Honda. La carrière du pilote nippon en F1 va en principe prendre fin.

Il ne retournera en effet pas chez Racing Bulls-Honda. L'écurie soeur de Red Bull fera confiance l'an prochain au Néo-Zélandais Liam Lawson, qui gardera ainsi sa place, et au rookie britannique Arvid Linblad.

GP du Qatar. Isack Hadjar frustré après son abandon : «Voiture en plastique quoi»

GP du QatarIsack Hadjar frustré après son abandon : «Voiture en plastique quoi»

