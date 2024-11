L'Australien Jack Miller a affirmé lundi qu'il avait eu de la chance de s'en sortir après avoir été victime d'une violente chute au départ du Grand Prix de Malaisie de MotoGP dimanche.

El accidente de la curva 2 grabado desde la grada, donde se aprecia bien el atropello de Jack Miller. El australiano no se rompió nada y volvió al box por su propio pie tras pasar por la Clínica del circuito pic.twitter.com/QINkPOfSLK — todocircuito.com (@TodocircuitoWeb) November 3, 2024

AFP Clara Francey

Le pilote KTM a été impliqué dans un incident, qui aurait pu être dramatique, impliquant son coéquipier sud-africain Brad Binder et le Français Fabio Quartararo (Yamaha) dans le deuxième virage du premier tour de la course disputée à Sepang.

Les trois pilotes sont sortis de la piste, la tête de Miller semblant avoir heurté l'arrière de la moto de Quartararo. Le pilote de 29 ans a dû être soigné sur la piste avant d'être emmené au centre médical, mais il n'a au final pas été sérieusement blessé.

«J'ai eu de la chance de m'en sortir... Merci à tous pour les gentils messages», a posté l'Australien dans un message sur Instagram.

La course a été interrompue par un drapeau rouge et, lorsqu'elle a repris, Binder a tenté un retour, mais s'est retiré en raison d'une douleur à l'épaule gauche. Quartararo est lui parvenu à repartir et a terminé sixième.

«Aujourd'hui a été un rappel brutal des risques auxquels nos pilotes sont confrontés chaque fois qu'ils s'alignent sur la grille de départ», a déclaré KTM dans un communiqué.

«Brad a essayé de prendre le deuxième départ, mais la douleur à l'épaule l'a empêché de partir en toute sécurité», a indiqué le directeur de course de l'équipe, Francesco Guidotti. «Jack a été examiné au centre médical, mais il est remonté dans le box et s'en est sorti».

L'avant-dernière course de la saison a été remportée par le champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia devant son rival espagnol Jorge Martin.