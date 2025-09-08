  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hadjar sur sa folle remontée «J'ai pas réfléchi, j'ai juste poussé comme un âne tout le temps»

Clara Francey

8.9.2025

«J'ai pas réfléchi pendant la course, j'ai juste poussé comme un âne tout le temps», a assuré le Français Isack Hadjar, dixième du Grand Prix d'Italie en Formule 1 après s'être élancé de la voie des stands dimanche à Monza.

Agence France-Presse

08.09.2025, 09:46

Parti dernier avec son compatriote Pierre Gasly (Alpine) en raison d'une pénalité liée à un changement de moteur, le pilote Red Bull a pris un point en terminant dans le Top 10.

GP d'Italie. Monza sourit à Verstappen, Norris et Piastri derrière lui

GP d'ItalieMonza sourit à Verstappen, Norris et Piastri derrière lui

Finir dans les dix premiers «c'est l'objectif de chaque week-end et là, en partant de la ‹pitlane›, c'est pas mal», s'est félicité le pilote Red Bull, une semaine après avoir signé son premier podium en F1.

«Je me suis bien amusé», a encore dit le Francilien de 20 ans. «Je pense que nous méritions ce point parce que nous avions un très bon rythme (...), il n'y avait pas de dégradation des pneus donc je me suis juste occupé du rythme de la voiture et on est allés très vite».

Il a terminé devant ses deux expérimentés compatriotes Esteban Ocon (Haas) et Gasly - respectivement 15e et 16e.

Sur le circuit de Zandvoort dimanche dernier, Hadjar est devenu à 20 ans 11 mois et trois jours le plus jeune pilote français à monter sur un podium de F1, grâce à sa troisième place remportée aux Pays-Bas.

Formule 1. «J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Formule 1«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Cette performance pose désormais la question de son avenir : arrivé en F1 cette saison chez Racing Bulls, le Français fait figure de candidat pour piloter la deuxième Red Bull aux côtés du champion du monde en titre Max Verstappen.

Les plus lus

Un père en cavale depuis près de quatre ans abattu par la police
La base aérienne pour les F-35A se développe, malgré l'incertitude
Un chantier titanesque attend la Suisse
«Je suis désolé d'avoir Israël dans notre groupe» : Gattuso s'explique
«J’ai joué à la perfection, je suis obligé de le dire»
Décès de Rick Davies, chanteur et cofondateur de Supertramp