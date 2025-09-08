«J'ai pas réfléchi pendant la course, j'ai juste poussé comme un âne tout le temps», a assuré le Français Isack Hadjar, dixième du Grand Prix d'Italie en Formule 1 après s'être élancé de la voie des stands dimanche à Monza.

From the pit lane to a point☝️



Isack Hadjar makes up for his early exit from qualifying on Saturday with a superb Sunday recovery drive 👏#F1 #ItalianGP @visacashapprb pic.twitter.com/6NnYev02M1 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Parti dernier avec son compatriote Pierre Gasly (Alpine) en raison d'une pénalité liée à un changement de moteur, le pilote Red Bull a pris un point en terminant dans le Top 10.

Finir dans les dix premiers «c'est l'objectif de chaque week-end et là, en partant de la ‹pitlane›, c'est pas mal», s'est félicité le pilote Red Bull, une semaine après avoir signé son premier podium en F1.

«Je me suis bien amusé», a encore dit le Francilien de 20 ans. «Je pense que nous méritions ce point parce que nous avions un très bon rythme (...), il n'y avait pas de dégradation des pneus donc je me suis juste occupé du rythme de la voiture et on est allés très vite».

Il a terminé devant ses deux expérimentés compatriotes Esteban Ocon (Haas) et Gasly - respectivement 15e et 16e.

Sur le circuit de Zandvoort dimanche dernier, Hadjar est devenu à 20 ans 11 mois et trois jours le plus jeune pilote français à monter sur un podium de F1, grâce à sa troisième place remportée aux Pays-Bas.

Cette performance pose désormais la question de son avenir : arrivé en F1 cette saison chez Racing Bulls, le Français fait figure de candidat pour piloter la deuxième Red Bull aux côtés du champion du monde en titre Max Verstappen.