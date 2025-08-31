«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

A 20 ans 11 mois et trois jours, Isack Hadjar est devenu dimanche le plus jeune pilote français à monter sur un podium de Formule 1, grâce à sa troisième place remportée au Grand Prix des Pays-Bas.

Isack Hadjar est devenu dimanche le plus jeune pilote français à monter sur un podium de Formule 1. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le Parisien a fait mieux que son compatriote Pierre Gasly qui, à 23 ans, neuf mois et dix jours, était devenu le plus jeune Tricolore à monter sur la boîte en 2019 (au Brésil).

Il récupère au passage la 5e place du quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel au classement des pilotes les plus jeunes à avoir signé un Top 3 en F1.

«Monter sur le podium sans qu'il y ait eu de miracles ou de gros événements devant... Non, je ne m'y attendais pas, surtout aussi tôt dans la saison», a reconnu le pilote Racing Bulls, qui s'élançait de la quatrième place sur la grille.

Record

«Après ce qui s'est passé en Australie (son premier GP de F1 qu'il a abandonné après être sorti de piste lors du tour de formation, NDLR), j'ai évidemment pensé que ma vie était finie», a-t-il aussi expliqué devant la presse présente sur le circuirt de Zandvoort. «Mais ce sont des choses qui peuvent arriver et on rebondit très vite alors».

Cette performance pose légitimement la question de son avenir : arrivé en F1 cette saison chez Racing Bulls, le Français fait figure de candidat pour piloter la deuxième Red Bull aux côtés du champion du monde en titre Max Verstappen.

Au palmarès, c'est Verstappen justement qui détient toujours le record du plus jeune pilote à être monté sur le podium, quand il a remporté à 18 ans, 7 mois et 15 jours son premier GP dans l'élite - ce qui constitue là aussi un record.