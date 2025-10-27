Le pilote néo-zélandais de Formule 1 Liam Lawson a évité de justesse deux commissaires de piste après un arrêt au stand dimanche au GP du Mexique. Il demande désormais des explications.

F1 : Liam Lawson évite de justesse deux commissaires 27.10.2025

DPA, Rédaction blue Sport dpa

Grosse frayeur au Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Le pilote Liam Lawson a demandé des explications après avoir frôlé l’accident avec deux commissaires de piste. «Honnêtement, je n'en croyais pas mes yeux», a souligné le Néo-Zélandais après la course. «J'aurais pu les tuer, putain», avait-il lancé plus tôt à la radio à son écurie Racing Bulls.

Lawson avait dû rentrer au stand après une collision dès le premier tour de la course dominicale à Mexico. Lorsqu'il est revenu sur la piste avec sa voiture, les drapeaux jaunes étaient agités dans le premier secteur. Les pilotes doivent alors réduire drastiquement leur vitesse et se préparer à arrêter complètement leur voiture. Ces restrictions étaient dues à la présence de débris sur la piste.

Prise de position de la FIA

Quand il est arrivé dans le premier virage, «deux types couraient sur la piste et j'ai failli en heurter un», a déclaré Lawson plus tard. «C'est inacceptable.» Interrogé à ce sujet, il a insisté pour obtenir une explication sur cet incident.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA), responsable de la sécurité sur le circuit, a expliqué que les commissaires de piste auraient dû enlever les débris dès que toutes les voitures avaient passé le premier virage. Lorsqu'il est devenu clair que Lawson allait s’arrêter au stand, l'ordre d'intervention des commissaires a été annulé. L'incident fait toujours l'objet d'une enquête.

Lawson a dû appuyer sur les freins après le virage pour éviter le pire. Screenshot: Twitter/verstrii

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).