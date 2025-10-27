  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 «J'aurais pu les tuer !» - Drame évité de peu au GP du Mexique

dpa

27.10.2025 - 13:20

Le pilote néo-zélandais de Formule 1 Liam Lawson a évité de justesse deux commissaires de piste après un arrêt au stand dimanche au GP du Mexique. Il demande désormais des explications.

F1 : Liam Lawson évite de justesse deux commissaires

F1 : Liam Lawson évite de justesse deux commissaires

27.10.2025

,

DPA, Rédaction blue Sport

27.10.2025, 13:20

27.10.2025, 13:23

Grosse frayeur au Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Le pilote Liam Lawson a demandé des explications après avoir frôlé l’accident avec deux commissaires de piste. «Honnêtement, je n'en croyais pas mes yeux», a souligné le Néo-Zélandais après la course. «J'aurais pu les tuer, putain», avait-il lancé plus tôt à la radio à son écurie Racing Bulls.

Formule 1. Intraitable, Lando Norris s’adjuge le GP du Mexique

Formule 1Intraitable, Lando Norris s’adjuge le GP du Mexique

Lawson avait dû rentrer au stand après une collision dès le premier tour de la course dominicale à Mexico. Lorsqu'il est revenu sur la piste avec sa voiture, les drapeaux jaunes étaient agités dans le premier secteur. Les pilotes doivent alors réduire drastiquement leur vitesse et se préparer à arrêter complètement leur voiture. Ces restrictions étaient dues à la présence de débris sur la piste.

Prise de position de la FIA

Quand il est arrivé dans le premier virage, «deux types couraient sur la piste et j'ai failli en heurter un», a déclaré Lawson plus tard. «C'est inacceptable.» Interrogé à ce sujet, il a insisté pour obtenir une explication sur cet incident.

Lando Norris. Son «meilleur week-end en F1» au milieu des huées et d’un tollé

Lando NorrisSon «meilleur week-end en F1» au milieu des huées et d’un tollé

La Fédération internationale de l'automobile (FIA), responsable de la sécurité sur le circuit, a expliqué que les commissaires de piste auraient dû enlever les débris dès que toutes les voitures avaient passé le premier virage. Lorsqu'il est devenu clair que Lawson allait s’arrêter au stand, l'ordre d'intervention des commissaires a été annulé. L'incident fait toujours l'objet d'une enquête.

Lawson a dû appuyer sur les freins après le virage pour éviter le pire.
Lawson a dû appuyer sur les freins après le virage pour éviter le pire.
Screenshot: Twitter/verstrii

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Les plus lus

Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action
De Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption
Poutine met fin à un accord avec Washington sur le plutonium
La dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?
«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie