  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Max Verstappen fataliste «Je dois juste rester à l'écart des problèmes»

Gregoire Galley

26.10.2025

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), seulement cinquième des qualifications du GP du Mexique de Formule 1 dominées samedi par le Britannique Lando Norris (McLaren), s'est montré pessimiste en vue de la course dominicale.

Max Verstappen s'est montré pessimiste en vue du GP du Mexique.
Max Verstappen s'est montré pessimiste en vue du GP du Mexique.
ats

Agence France-Presse

26.10.2025, 10:34

«Je n'ai pas de rythme, donc peu importe ce que je fais au premier virage. Même si je gagne deux places, ils me reprendront pendant la course. Je dois juste rester à l'écart des problèmes et faire ma propre course. Chaque tour que j'ai fait, même sur les longs relais, a été mauvais comparé aux voitures devant moi. Donc il faut juste essayer de suivre et voir ce qu'on peut faire», a estimé, fataliste, le quadruple champion du monde en titre.

«Si une opportunité se présente, il faudra la saisir. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est simplement notre rythme pur. Il n'a pas été bon ce week-end», a-t-il ajouté.

Presque intouchable lors des quatre derniers week-ends, avec 3 pole positions, 3 victoires et une deuxième place, «Mad Max» est revenu contre toute attente dans la course au titre mondial et compte respectivement 26 et 40 points de retard sur Norris et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), qui s'élancera seulement en septième position dimanche.

Formule 1. Lando Norris partira en pole position au Mexique

Formule 1Lando Norris partira en pole position au Mexique

Verstappen, qui est dans son jardin à Mexico avec cinq victoires lors des neuf GP qu'il a disputés sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, était pourtant à l'aise vendredi lors des essais libres, mais il a déchanté samedi.

«Il n'y a pas grand-chose à dire... Ça a juste été difficile. On a essayé beaucoup de choses. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais ça n'a pas été génial, dirons-nous. Je ne sais pas, je n'avais juste aucun grip (adhérence, ndlr), la voiture ne tournait pas, je n'avais pas de motricité, elle glissait», a-t-il déploré.

Norris a décroché la 14e pole position de sa carrière, la cinquième de la saison, en devançant d'environ trois dixièmes les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton, qui a réalisé sa meilleure performance de l'année en qualifications.

Les plus lus

Impérial, Marco Odermatt lance un signal fort à ses adversaires !
Une commandante de compagnie aurait frappé des recrues
«Véritable gifle» - Jannik Sinner déclenche l’ire des Italiens
Ces changements de lois entrent en vigueur en novembre
Deux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre
«On n'a rien pu faire» - Chaos sur une célèbre compétition de voile !