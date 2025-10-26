Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), seulement cinquième des qualifications du GP du Mexique de Formule 1 dominées samedi par le Britannique Lando Norris (McLaren), s'est montré pessimiste en vue de la course dominicale.

Max Verstappen s'est montré pessimiste en vue du GP du Mexique. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je n'ai pas de rythme, donc peu importe ce que je fais au premier virage. Même si je gagne deux places, ils me reprendront pendant la course. Je dois juste rester à l'écart des problèmes et faire ma propre course. Chaque tour que j'ai fait, même sur les longs relais, a été mauvais comparé aux voitures devant moi. Donc il faut juste essayer de suivre et voir ce qu'on peut faire», a estimé, fataliste, le quadruple champion du monde en titre.

«Si une opportunité se présente, il faudra la saisir. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est simplement notre rythme pur. Il n'a pas été bon ce week-end», a-t-il ajouté.

Presque intouchable lors des quatre derniers week-ends, avec 3 pole positions, 3 victoires et une deuxième place, «Mad Max» est revenu contre toute attente dans la course au titre mondial et compte respectivement 26 et 40 points de retard sur Norris et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), qui s'élancera seulement en septième position dimanche.

Verstappen, qui est dans son jardin à Mexico avec cinq victoires lors des neuf GP qu'il a disputés sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, était pourtant à l'aise vendredi lors des essais libres, mais il a déchanté samedi.

«Il n'y a pas grand-chose à dire... Ça a juste été difficile. On a essayé beaucoup de choses. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais ça n'a pas été génial, dirons-nous. Je ne sais pas, je n'avais juste aucun grip (adhérence, ndlr), la voiture ne tournait pas, je n'avais pas de motricité, elle glissait», a-t-il déploré.

Norris a décroché la 14e pole position de sa carrière, la cinquième de la saison, en devançant d'environ trois dixièmes les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton, qui a réalisé sa meilleure performance de l'année en qualifications.