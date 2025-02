Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a effectué mercredi ses premiers tours de piste avec sa nouvelle monoplace Ferrari et en est persuadé : la Scuderia est prête pour décrocher le titre.

Lewis Hamilton chez Ferrari, un rêve d’enfant qui se réaliser pour le Britannique. IMAGO/PsnewZ

AFP Nicolas Larchevêque

«J'ai travaillé avec deux équipes championnes du monde auparavant (McLaren et Mercedes, ndlr), je sais à quoi ressemble une équipe qui gagne. La passion ici est incomparable et l'équipe dispose d'absolument tous les ingrédients nécessaires pour gagner un championnat du monde. Il s'agit simplement de tout mettre bout à bout», a déclaré mercredi le pilote de 40 ans à l'occasion de sa première conférence de presse avec la combinaison rouge.

«Personne ne dit que nous sommes parfaits dans tous les domaines. Nous devons nous améliorer partout et ils ne laissent rien au hasard pour essayer de le faire. Cette équipe a une histoire incroyable donc je pense que dans son ADN, elle a cette mentalité gagnante», a ajouté l'Anglais.

Hamilton, qui a rejoint Ferrari après 12 saisons chez Mercedes, écurie avec qui il a remporté six de ses sept titres mondiaux, a réalisé un rêve d'enfant en s'engageant avec la Scuderia et vise désormais une huitième couronne record avec la mythique marque au cheval cabré.

«Ferrari, c'est très différent. Dès que l'on enfile la combinaison, que l'on entre dans le garage, que l'on met le casque et que l'on se glisse dans le baquet, on ressent cette incroyable passion. Tout est palpitant. Enfant, je rêvais de courir pour Ferrari, et je me pince encore pour croire que c'est vraiment en train de se produire» a affirmé l'Anglais sur Sky Italia après avoir roulé pour la première fois avec la SF-25, qu'il pilotera cette saison.

Le natif de Stevenage, à une cinquantaine kilomètres au nord de Londres, a donné ses premières impressions au sujet de sa nouvelle voiture, qu'il découvrira plus longuement la semaine prochaine lors des essais de pré-saison à Bahreïn, et a reconnu qu'il lui faudrait un temps d'adaptation.

«Je me sens assez à l'aise»

«Le volant et tous les réglages des interrupteurs sont complètement différents. Le logiciel est différent. Je m'adapte à une voiture qui est conçue de manière assez différente de ce avec quoi j'ai travaillé dans le passé. Pour réaliser la même chose, la sensation est très différente. Mais je ne ressens pas actuellement l'obligation de modifier mon style de conduite de manière significative. Je me sens en fait assez à l'aise dans la voiture et il suffit de progresser étape par étape», a souligné Hamilton.

«Il m'a fallu six mois je pense chez Mercedes pour obtenir ma première victoire, honnêtement je ne sais pas (combien de temps cela prendra) mais je fais tout ce que je peux pour être prêt pour la première course», a-t-il insisté.

L'arrivée du septuple champion du monde a décuplé l'enthousiasme des fans de la Scuderia, qui attendent désespérément un titre depuis plus de 15 ans (couronne des constructeurs en 2008 et des pilotes en 2007 avec le Finlandais Kimi Raikkonen). Avec Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc, qui est «très rapide, professionnel et mature» selon l'Anglais, la Scuderia a un duo de pilotes à faire pâlir toutes les autres écuries. Mais le patron de la Scuderia, Frédéric Vasseur, sait qu'il va devoir tempérer l'euphorie ambiante.

«Tout le monde est plein d'attentes, plein d'enthousiasme, de passion. Maintenant avec l'expérience des deux premières années, je sais que nous devons calmer un peu les attentes», a souligné le Français. Avant de conclure: «Si vous voulez gagner des courses, vous devez avoir une bonne voiture, s'améliorer à chaque course et faire le travail. Ce n'est pas une question de fans, d'enthousiasme.»