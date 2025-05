Deux semaines après sa chute en Espagne, le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati) tentera de rebondir ce week-end au GP de France au Mans. Pour sa part, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) essaiera de confirmer son inattendu podium décroché en Andalousie.

Alex Marquez réussit un très bon début de saison. ats

Keystone-SDA ATS

A Jerez, l'aîné des frères Marquez, presque intouchable depuis le début de la saison avec cinq succès en sprint et trois en Grands Prix, a tout de même perdu la tête du championnat au profit de son frère cadet Alex (Ducati-Gresini).

«Je ne sens aucune différence, ma vie est la même. Une victoire ne peut pas changer votre personnalité. Je suis leader du championnat du monde, mais comme d'habitude, l'essentiel sera de rester concentré et de tirer le maximum de la moto», a expliqué Alex Marquez.

Ce dernier, vainqueur sur le circuit Angel Nieto de son premier Grand Prix en catégorie reine, possède en effet une longueur d'avance sur son illustre frère et 20 sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) au moment de se présenter sur le tracé sarthois.

Marc Marquez sera donc attendu au tournant mais il ne devrait pas pour autant arrêter de prendre des risques, sa marque de fabrique. «C'est la saison où je fais le moins d'erreurs. Mais les deux que j'ai faites m'ont coûté très cher car c'était lors des Grands Prix. Pourtant, je suis très en confiance sur la moto donc je vais continuer de pousser et l'objectif sera d'être sur le podium lors de la course dimanche», a déclaré jeudi le Catalan de 32 ans.

Comme depuis le début de la saison, un duel fratricide entre les Marquez est attendu avec Bagnaia comme arbitre, et peut-être le champion du monde français Fabio Quartararo.

Quartararo en arbitre ?

Auteur à la surprise générale de la pole position et d'une deuxième place à Jerez, le Niçois pourrait donc se mêler à la bagarre pour le podium, pour le plus grand bonheur des dizaines de milliers de supporters attendus au circuit Bugatti. Après une affluence record de 298.000 spectateurs en 2024, la barre des 300.000 pourrait être franchie ce week-end.

«On ne s'attendait pas à décrocher la pole et à finir sur le podium à Jerez, mais ce n'est pas parce qu'on a réalisé cela qu'on pourra se battre pour les podiums tous les week-ends. Il faudra voir où on en est vendredi», a expliqué Quartararo, qui utilisera un nouveau moteur testé avec succès en Andalousie en début de semaine dernière.

«C'est toujours spécial de venir ici. Contrairement aux pilotes espagnols qui ont quatre Grands Prix, on n'a qu'une course chez nous donc il faut en profiter. Cela génère plus de pression en tant que pilote mais c'est l'un des meilleurs endroits pour la ressentir», a ajouté le pilote de 26 ans.

L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), arrive également en confiance en Sarthe après son excellent début de saison. Même s'il reste sur un week-end décevant à Jerez, le vétéran du MotoGP (34 ans) pointe à une prometteuse septième place au championnat.

«Le test à Jerez le lendemain du Grand Prix m'a permis de retrouver la confiance. J'espère continuer à apprendre de la moto et à progresser ce week-end devant ces super fans qui nous poussent tellement», a expliqué l'Avignonnais.

Zarco a d'ailleurs décroché un premier podium jeudi en terminant troisième du tour de circuit chronométré...en vélo! C'est l'Espagnol Maverick Vinales (KTM-Tech3) qui l'a emporté, tandis que le second tour disputé en peloton par les pilotes ayant pris part au contre-la-montre a été remporté au sprint par Marc Marquez, sous les yeux du légendaire sprinteur britannique Mark Cavendish, qui a roulé sur le tracé manceau avec eux.