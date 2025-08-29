  1. Clients Privés
Formule 1 Max Verstappen, le favori devenu outsider

ATS

29.8.2025 - 14:44

Le sacre? «Mad Max» n'y croit plus. Le quadruple champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen a glissé du rang de favori à celui d'outsider cette saison, en raison d'une Red Bull à la peine face aux puissantes McLaren.

Cette saison, Max Verstappen a glissé du rang de favori à celui d'outsider.
Cette saison, Max Verstappen a glissé du rang de favori à celui d'outsider.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:44

Pour la reprise du championnat après la pause estivale, Verstappen débarque ce week-end chez lui aux Pays-Bas avec l'espoir presque vain de renouer avec la victoire – ou du moins le podium – pour l'honneur plus que pour la course au titre promis à un pilote McLaren.

GP des Pays-Bas. Vers un nouveau duel entre Piastri et Norris après les «vacances»

GP des Pays-BasVers un nouveau duel entre Piastri et Norris après les «vacances»

Jamais le fougueux néerlandais n'est arrivé en si mauvaise posture sur ses terres depuis le retour en 2021 de son GP national au calendrier.

Seulement troisième au classement général chez les pilotes, Verstappen est toujours dans la course au titre mais avec 97 points de retard sur le leader du championnat, l'Australien Oscar Piastri, ses chances de conserver sa couronne sont minces.

«Je ne suis plus vraiment dans la bataille», reconnaissait déjà le pilote Red Bull au début de l'été, qui assure tout de même qu'il se battra «aussi longtemps que cela sera mathématiquement possible».

«A chaque course, nous pouvons essayer de voir s'il y a des opportunités et essayer d'en apprendre davantage sur la voiture», il a encore assuré jeudi, à la veille des premiers essais de «son» GP.

«Très difficile de rivaliser»

Gagner était pourtant devenu la norme du héros local ces dernières saisons: vainqueur de 53 des 90 GP disputés entre 2021, l'année de son premier sacre, et 2024, Verstappen a fait tomber plusieurs records, dont celui du plus grand nombre de victoires consécutives en 2023 (dix).

Son outrageante domination a toutefois commencé à s'effriter en milieu de saison dernière, du fait de McLaren revenues dans le jeu grâce à de constantes évolutions, certes trop tardives pour l'empêcher de remporter un quatrième titre de rang, mais qui ont sonné comme un avertissement pour 2025.

«Ca va désormais être très difficile de rivaliser avec McLaren» jusqu'au dernier GP, le 7 décembre à Abou Dhabi, concédait en juillet Verstappen.

Le Néerlandais n'a remporté pour l'instant que deux GP (Japon et Emilie-Romagne) cette saison, contre onze pour le duo Piastri et Lando Norris, deuxième du championnat.

La motivation est pourtant toujours au rendez-vous selon l'intéressé. «Cela n'a aucun sens pour moi d'être frustré ou de m'énerver car ce n'est qu'une perte d'énergie», a-t-il défendu jeudi à Zandvoort, théâtre de la 15e manche (sur 24) de la saison.

«Il y a toujours une chance!»-

Dans la station balnéaire d'ordinaire paisible bordée par la mer du Nord, «Super Max» peut toujours compter sur sa marée «oranje» de fans. Parmi eux, Gwenny Somberg espère que la pluie viendra semer le chaos dimanche au profit de son héros – qui excelle sur piste mouillée.

«Avec Max, il y a toujours une chance!», a lancé à l'AFP cette ingérieure de 28 ans, toutefois ravie de voir revenir la concurrence. «Dès que je me suis intéressée à la Formule 1, Max gagnait. Maintenant, cela semble un peu plus réaliste, ce qui rend les choses encore plus passionnantes», s'enthousiasme-t-elle.

En dépit de la passe difficile qu'il traverse, le tenant du titre regarde surtout vers l'an prochain puisque l'arrivée d'une nouvelle réglementation technique prévue pour 2026 pourrait rebattre les cartes parmi les équipes, au bénéfice – espère-t-il – de Red Bull, chez qui il entamera sa onzième saison en F1.

Pour l'heure, la firme autrichienne n'est que quatrième du championnat constructeurs, derrière McLaren, Ferrari et Mercedes.

«On ne peut pas simplement dire +On ne va pas gagner le championnat cette année, alors on abandonne tout+», a encore dit Verstappen cet été. «Il y a toujours des choses que l'on peut tirer de cette année pour l'an prochain.»

