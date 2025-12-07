Lando Norris, couronné dimanche champion du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi, s'est dit «fier» d'avoir rendu «beaucoup de gens heureux» en allant chercher son titre «de la manière qu'(il) voulait».

Agence France-Presse Clara Francey

«J'ai le sentiment d'avoir réussi à le gagner de la manière que je voulais et sans être quelqu'un que je ne suis pas. Je n'ai pas essayé d'être aussi agressif que Max (Verstappen) peut l'être, ou aussi déterminé que d'autres champions ont pu l'être dans le passé. J'ai gagné de la manière que je souhaitais», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le Britannique a remporté le championnat du monde avec deux points d'avance sur Max Verstappen, qui avait encore une chance de le battre avant le dernier Grand Prix. Même si le Néerlandais a remporté la course, Norris a terminé 3e, ce qui lui suffisait pour être titré.

Max Verstappen «a piloté comme un quadruple champion du monde. Je suis très heureux d'avoir pu me battre contre lui et me mesurer à lui», a souligné Norris dont c'est le premier titre mondial après les quatre consécutifs empilés par Verstappen entre 2021 et 2024.

«Je suis fier, mais pas parce que je vais me réveiller demain en me disant ‹J'ai battu tout le monde› et que je suis champion du monde. Je suis fier car j'ai le sentiment d'avoir rendu beaucoup de gens heureux», a également déclaré le champion âgé de 26 ans en remerciant son équipe McLaren.