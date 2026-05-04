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Charles Leclerc «Je suis très déçu de moi-même, c'est entièrement de ma faute»

Clara Francey

4.5.2026

«Je suis très déçu de moi-même», a pesté dimanche le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) après avoir reculé du troisième au huit rang à la fin du Grand Prix de Miami de F1 en raison d'un tête-à-queue.

Agence France-Presse

04.05.2026, 09:46

A la lutte avec Oscar Piastri (McLaren) pour la troisième place, Leclerc a volontairement laissé passer l'Australien au début du dernier tour dans l'espoir de le doubler un peu plus loin. Mais il s'est mis à la faute en partant en tête-à-queue avant de taper un mur, même s'il a pu repartir.

GP de Miami. Pénalité de 20 secondes pour Leclerc, qui recule au 8e rang

GP de MiamiPénalité de 20 secondes pour Leclerc, qui recule au 8e rang

Et, après avoir franchi la ligne en sixième position, il a écopé de 20 secondes de pénalité pour avoir coupé la chicane dans la foulée de son erreur, ce qui le fait reculer au final à la huitième place.

«Les dégâts étaient importants. Pour être honnête, je ne sais pas exactement ce qui était touché. Je suis presque certain qu'il y avait une crevaison, et probablement aussi des dégâts sur la suspension, parce que je ne pouvais pratiquement plus tourner à droite. Donc oui, je suis très déçu de moi-même. C'est entièrement de ma faute et c'est une erreur», a-t-il déploré.

«J'ai été trop optimiste sur l'accélérateur en essayant de rester au plus proche d'Oscar parce que je voulais absolument reprendre ce podium. Ça a été plusieurs fois à la limite depuis le début de la saison, c'est passé plusieurs fois, mais là, ce n'est pas passé et il ne faut pas que ça arrive» de nouveau, a-t-il expliqué.

GP de Miami. Kimi Antonelli enchaîne avec un troisième succès consécutif

GP de MiamiKimi Antonelli enchaîne avec un troisième succès consécutif

«Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, de finir la course, parce que ça aurait pu très bien s'arrêter là. Mais voilà, au lieu de quatrième on finit sixième (...). Mon erreur met tout le travail de l'équipe à la poubelle, et il faut que je sois très dur avec moi-même pour ne pas que ça se reproduise», a-t-il affirmé sur Canal+.

Le Monégasque, troisième de la course sprint samedi, reste toutefois troisième au championnat.

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