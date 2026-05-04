«Je suis très déçu de moi-même», a pesté dimanche le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) après avoir reculé du troisième au huit rang à la fin du Grand Prix de Miami de F1 en raison d'un tête-à-queue.

Le tête-à-queue de Charles Leclerc à quelques secondes de la fin du Grand Prix 🤯🌪️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Q3BT1DyCN4 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 3, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

A la lutte avec Oscar Piastri (McLaren) pour la troisième place, Leclerc a volontairement laissé passer l'Australien au début du dernier tour dans l'espoir de le doubler un peu plus loin. Mais il s'est mis à la faute en partant en tête-à-queue avant de taper un mur, même s'il a pu repartir.

Et, après avoir franchi la ligne en sixième position, il a écopé de 20 secondes de pénalité pour avoir coupé la chicane dans la foulée de son erreur, ce qui le fait reculer au final à la huitième place.

«Les dégâts étaient importants. Pour être honnête, je ne sais pas exactement ce qui était touché. Je suis presque certain qu'il y avait une crevaison, et probablement aussi des dégâts sur la suspension, parce que je ne pouvais pratiquement plus tourner à droite. Donc oui, je suis très déçu de moi-même. C'est entièrement de ma faute et c'est une erreur», a-t-il déploré.

«J'ai été trop optimiste sur l'accélérateur en essayant de rester au plus proche d'Oscar parce que je voulais absolument reprendre ce podium. Ça a été plusieurs fois à la limite depuis le début de la saison, c'est passé plusieurs fois, mais là, ce n'est pas passé et il ne faut pas que ça arrive» de nouveau, a-t-il expliqué.

«Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, de finir la course, parce que ça aurait pu très bien s'arrêter là. Mais voilà, au lieu de quatrième on finit sixième (...). Mon erreur met tout le travail de l'équipe à la poubelle, et il faut que je sois très dur avec moi-même pour ne pas que ça se reproduise», a-t-il affirmé sur Canal+.

🎙️ "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même".



Charles Leclerc, 6e, revient sur son erreur et analyse sa course 😶‍🌫️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fbSrI9KGeX — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 3, 2026

Le Monégasque, troisième de la course sprint samedi, reste toutefois troisième au championnat.