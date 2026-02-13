Ce week-end, le cirque de la Formule E fait halte à Djeddah pour deux courses, diffusées en libre accès sur notre chaîne gratuite «blue Zoom» vendredi 13 et samedi 14 février dès 18h00.

Après les trois premières courses de cette 12e saison, le Néo-Zélandais Nick Cassidy est en tête avec 40 points, devant Pascal Wehrlein (38 pts) et Jake Dennis (37 pts). Cinquième, le Bernois Nico Müller est le Suisse le mieux classé, tandis que le Genevois Edoardo Mortara pointe au 7e rang et le Vaudois Sébastien Buemi au 9e.