Sébastien Buemi «Je suis un peu frustré, car notre voiture semblait compétitive»

Clara Francey

13.2.2026

Après des résultats mitigés en début de saison, le pilote suisse Sébastien Buemi aborde ce week-end de courses à Djeddah avec ambition. Deux e-Prix sont au programme, de nuit, sur le circuit urbain saoudien.

Sébastien Buemi : «On a le potentiel pour se battre aux avant-postes»

Sébastien Buemi : «On a le potentiel pour se battre aux avant-postes»

Après des résultats mitigés en début de saison, le pilote suisse Sébastien Buemi aborde ce week-end de course à Djeddah avec ambition.

13.02.2026

Rédaction blue Sport

13.02.2026, 13:41

Formule E : vibrez sur blue Zoom

  • Ce week-end, le cirque de la Formule E fait halte à Djeddah pour deux courses, diffusées en libre accès sur notre chaîne gratuite «blue Zoom» vendredi 13 et samedi 14 février dès 18h00.
  • Après les trois premières courses de cette 12e saison, le Néo-Zélandais Nick Cassidy est en tête avec 40 points, devant Pascal Wehrlein (38 pts) et Jake Dennis (37 pts). Cinquième, le Bernois Nico Müller est le Suisse le mieux classé, tandis que le Genevois Edoardo Mortara pointe au 7e rang et le Vaudois Sébastien Buemi au 9e.
Formule E. Nico Müller convertit sa pole en podium à Miami

Formule ENico Müller convertit sa pole en podium à Miami

