  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Le bilan est lourd pour Zarco après sa grave chute à Barcelone

ATS

18.5.2026 - 07:04

Johann Zarco (Honda-LCR) est blessé sérieusement au genou et au péroné gauches, a indiqué son équipe dimanche en fin de soirée. Le Français a chuté lors du Grand Prix de Catalogne de MotoGP.

Keystone-SDA

18.05.2026, 07:04

18.05.2026, 08:46

«Johann Zarco, qui a été transporté à l'Hospital Universitari General de Catalunya, a subi des blessures aux ligaments croisés antérieur et postérieur, ainsi qu'au ménisque interne. Il a également subi une légère déchirure du péroné au niveau de la cheville», a précisé Honda-LCR.

GP de Catalogne. Fabio Di Giannantonio s’impose dans une course agitée

GP de CatalogneFabio Di Giannantonio s’impose dans une course agitée

Après un premier accident très spectaculaire de l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui souffre de fractures de la clavicule droite et à la vertèbre cervicale C7 selon son équipe, Zarco s'est blessé lors d'un accrochage juste après le deuxième départ de la course.

GP de Catalogne. Marquez contraint de passer par la case «opération» après sa chute

GP de CatalogneMarquez contraint de passer par la case «opération» après sa chute

Au premier virage, le Français a percuté Luca Marini (Honda) et s'est ensuite retrouvé accroché à la roue arrière de la moto d'un autre Italien, Francesco Bagnaia (Ducati). Le vétéran de la grille de MotoGP (35 ans) est resté de longues minutes dans les graviers avec les équipes médicales avant d'être conduit au centre médical du circuit puis à l'hôpital.

La durée de l'indisponibilité de Zarco reste pour l'instant inconnue et devrait être fixée dans les prochains jours.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : la commune fait face à des difficultés financières
Deux avions se percutent lors d'un salon aérien aux États-Unis
Une femme tuée par un troupeau de vaches
Le bilan est lourd pour Johann Zarco après sa lourde chute à Barcelone
La rencontre stoppée net après des incidents en tribunes
«C’est très sympa» - La Suisse fait mouche sur et hors de la glace