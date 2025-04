Le champion du monde espagnol Jorge Martin (Aprilia), qui avait chuté et été percuté par un concurrent mi-avril au Qatar, a été rapatrié en Espagne en avion médicalisé samedi.

Jorge Martin a été rapatrié samedi en Espagne. ATS

Keystone-SDA ATS

Des examens à son arrivée ont montré une «évolution très positive», a indiqué son équipe dimanche.

«Hier (samedi), nous avons effectué un scanner sur Jorge Martin à l'hôpital Ruber Quirón et les nouvelles sont assurément bonnes et très encourageantes. Martin a des poumons parfaits. La plèvre, la membrane qui entoure le poumon, est complètement consolidée», a expliqué Angel Charte, le responsable médical du MotoGP cité dans le communiqué d'Aprilia.

«De plus, sur les 11 fractures théoriques, il en reste 3: la septième, la huitième et la onzième, qui montrent déjà la progression de la callosité. Donc, à mon avis, l'évolution est très positive. Nous allons maintenant attendre aussi longtemps que nécessaire et continuer à surveiller l'évolution de ces fractures depuis Madrid», a poursuivi le médecin espagnol.

De retour en piste il y a deux semaines au Qatar après avoir manqué les trois premières manches de la saison, Martin avait chuté peu après la mi-course et avait été percuté au sol par l'Italien Fabio Di Giannantonio. Victime d'un hémopneumothorax associé à de multiples fractures des côtes, il était resté près d'une semaine à l'hôpital à Doha. Il avait ensuite été transféré dans un hôtel de la capitale qatarie dans l'attente de son rapatriement, qui était conditionné à l'amélioration de son état de santé.