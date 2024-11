Jorge Martin a remporté son premier titre en MotoGP à l'issue du Grand Prix de Barcelone. L'Espagnol a terminé à la 3e place d'une course remportée par son dauphin au classement, Francesco Bagnaia.

ATS

Avec 19 points d'avance avant le départ, Martin (26 ans) devait finir au pire 9e pour être sacré en cas de succès de son rival italien de 27 ans.

Sur le circuit catalan de Montmeló, choisi pour remplacer celui de Valence, à la suite de la catastrophe naturelle qui a récemment frappé la région, le suspense a principalement résidé dans la gestion de course de deux candidats au sacre, que seule une chute ou une panne semblait pouvoir perturber.

Obligé de viser au minimum la 2e place pour refaire son retard et de miser sur une contre-performance de Martin, Bagnaia a logiquement pris le meilleur départ pour ne plus jamais céder la tête de l'épreuve. Dans son sillage, le leader du championnat du monde a lui aussi réussi une entame canon. Attaqué par Marc Marquez à la fin du 1er tour, Martin lui a cédé la 2e position pour se maintenir sur le podium sans prendre de risques, longtemps protégé par Aleix Espargaró.

Le trio de tête n'a ensuite plus changé jusqu'au drapeau à damier, permettant à «Martinator», titré en 2018 en Moto3, de décrocher sa première couronne dans la catégorie reine, au terme de sa quatrième saison. La 11e victoire de Bagnaia, 8 de plus que son rival qui s'est montré plus régulier cette saison et intraitable en sprint, n'a pas permis à l'Italien de remporter son 3e championnat consécutif.

Pas de top 15 pour Dettwiler

Noah Dettwiler a bouclé sa première saison complète en Moto3 sur un nouveau résultat négatif. Le Soleurois de 19 ans a terminé à la 23e place à Montmélo.

Son meilleur résultat reste donc une 14e place obtenue mi-avril à Austin. C'est la seule fois cette année que Dettwiler a terminé dans les points (top 15).

David Alonso a remporté sa 7e course d'affilée et signé sa 14e victoire en 20 courses. Le champion du monde colombien de 18 ans passera en Moto2 la saison prochaine après avoir établi un record toutes catégories confondues en championnat du monde.

oldu, ats