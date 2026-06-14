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Abandon au GP de Catalogne Kimi Antonelli : «Je me sens vide émotionnellement»

Clara Francey

14.6.2026

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde de Formule 1 qui a été contraint à l'abandon en raison d'une panne en fin de Grand Prix de Catalogne dimanche, s'est dit «vraiment vide émotionnellement» après la course.

Agence France-Presse

14.06.2026, 23:57

«Je ne l'ai pas vu venir. Tout d'un coup, la voiture s'est arrêtée. C'est comme ça, c'est la course. On ne peut rien y faire, ce n'est pas de notre faute. C'est une petite inquiétude parce qu'on a eu plusieurs problèmes cette saison. Notre package est très bon. Il faut juste travailler sur ça parce qu'on perd énormément de points dans ce genre de course», a souligné l'Italien de 19 ans.

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«Je me sens vraiment vide émotionnellement parce que j'essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Je vais quitter la piste la tête haute parce que le rythme était bon», a ajouté Antonelli, qui venait de doubler son coéquipier britannique George Russell pour s'emparer de la deuxième place quand il a dû abandonner.

Troisième sur la grille, le Transalpin avait jusque-là réalisé une très belle course et semblait en mesure de creuser un peu plus l'écart au championnat sur son voisin de garage, qui s'était pourtant élancé en pole position.

«On avait un excellent rythme, j'étais très rapide. C'était très dur de suivre une voiture parce qu'il faisait très chaud, les pneus surchauffaient énormément et la voiture glissait en étant proche de celle de devant. C'était dur à gérer mais on avait un très bon rythme», a-t-il expliqué.

Le natif de Bologne a par ailleurs salué la première victoire avec Ferrari du Britannique Lewis Hamilton, dont il est proche. Après une longue accolade, les deux pilotes ont échangé longuement en zone mixte et le septuple champion du monde a momentanément redonné le sourire à son jeune adversaire.

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«Je suis vraiment content pour Lewis parce qu'on a une excellente relation. Il a toujours été là pour moi. Le voir atteindre l'un de ses rêves, gagner avec Ferrari, c'est très cool», a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué la bonne passe de Ferrari, qui semble avoir réduit l'écart sur Mercedes dernièrement. «Ils ont toujours été super forts et je sens que leur point fort est la fiabilité pour le moment. Leur voiture est très fiable. Je pense que s'ils continuent à être performants comme ça, ils seront une menace», a-t-il conclu.

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